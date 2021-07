Peter Maag neu ins OK des Thurgauer Kantonalschützenfests 2023 in der Region Frauenfeld gewählt

Das Kantonalschützenfest 2023 findet auf neun Schiessanlagen in der Region Frauenfeld statt. An der ersten Delegiertenversammlung des Trägervereins haben die Anwesenden Peter Maag ins OK gewählt. Zudem kündigt OK-Präsident Jakob Stark eine namhafte Botschafterin an.