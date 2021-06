Schiesssport Die Hinterthurgauer Jungschützen glänzen mit einer Rekordbeteiligung im Final In Tobel fand am Freitag und Samstag das Jungschützenwettschiessen des Schützenverbandes der Region Hinterthurgau statt.

Erfolgreicher Hinterthurgauer Schützennachwuchs: (stehend) Nicolas Heiniger, Sanja Huber, Fabio Crimi, Patrice Wettstein, Konstantin Khodos und Michael Schönenberger; (kniend) Thion Frei und Dominik Hollenstein. Auf dem Bild fehlen: Flavio Schneider und Ralph Schrackmann. (Bild: ZVG)

(red) Nachdem ein Jahr Pause gemacht werden musste, durfte das Jungschützenwettschiessen in diesem Jahr wieder durchgeführt werden. Das Team der SG Tobel hat sich mit einer guten und geräumigen Infrastruktur als sehr guter Gastgeber präsentiert. Schönes Wetter rundete die friedliche Stimmung ab.

Bei den Jugendlichen (Jahrgang 2007–2011) hat mit 85 Punkten Konstantin Khodos von den Schützen Wilen-Rickenbach gewonnen. Bei den Jungschützen (Jahrgang 2001–2006) hat mit ausgezeichneten 93 Punkten Sanja Huber von den Schützen Eschlikon gesiegt.

In der Gruppenwertung haben die Jugendlichen von SG Balterwil-Ifwil 2 haben mit Total 225 Punkten gewonnen. In der Gruppenwertung bei den Jungschützen hat die SG Fischingen 1 mit schönen 355 Punkten die Spitze geschafft.

In diesem Jahr haben sich höchst erfreuliche 32 Jungschützinnen und Jungschützen und Jugendliche für den Ausstich (Final) qualifiziert. Ein Rekord!

Nicolas Heiniger von den Schützen Eschlikon hat mit soliden 90 Punkten im Final gewonnen. Total hat er nach einer speziellen Auswertung 107.6 Punkten erreicht. Zweiter wurde Flavio Schneider vom SV Münchwilen mit Total 106.4 Punkten. Dritter ist Patrice Wettstein von der SG Balterswil-Ifwil mit 105.0 Punkten geworden. Zu bemerken ist, dass die guten Schützen aus sechs verschiedenen Vereinen stammen.

Die Ehrung des Nachwuchses war an der schriftlichen Delegiertenversammlung dieses Jahr nicht möglich. Dies wurde daher am Wettschiessen nachgeholt. Ausgezeichnet wurde Patrice Wettstein von der SG Balterswil-Ifwil als Verbandsmeister 2020 in der Kategorie Jugendliche. Bei den Jungschützen im Kurs 1+2 hat Fabio Crimi auch von der SG Balterswil-Ifwil den Meistertitel geholt. Michael Schönenberger von der SG Fischingen hat bei den Jungschützen Kurs 3-5 den Titel des Verbandsmeisters erreicht. Alle drei haben einen gravierten Zinnbecher erhalten, da sie das erste Mal Verbandsmeister wurden.

Michael Schönenberger von der SG Fischingen konnte einen Zinnteller vom SSV in Empfang nehmen.

Die Jungschützenleiter werden über ein spezielles Reglement auch untereinander gewertet. Ralph Schrackmann von der SG Balterswil-Ifwil hat den Titel erfolgreich verteidigt.

Auf nationaler Ebene hatten die Jugendlichen von der SG Balterswil-Ifwil an der schweizerischen Gruppenmeisterschaft den dritten Rang erreicht.

Hinweis

Die kompletten Ranglisten können online nachgelesen werden: www.schuetzen-hinterthurgau.ch