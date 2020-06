Schiedsrichter-Duo beendet im Frauenfelder Gemeinderat die weibliche Regentschaft

(sko) Ein Politikum hat am Mittwoch mit der Schlussabstimmung ein Ende gefunden. Der Gemeinderat hat das Reglement über die Rechtsstellung und die Aufgaben der Werkbetriebe nach der Beratung bei der Gemeinderatssitzung im April mit 25 Stimmen (bei zwölf Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen) angenommen. Somit ist auch die von der Geschäftsprüfungskommission (GPK) Bau und Werke beantragte Gewinnablieferung der Werke in die Kasse der Stadtverwaltung Realität. Die Fraktionen SVP/EDU und FDP übten Kritik an diesem Kompromissvorschlag, der jedoch dank Rückendeckung eines Mitte-links-Bündnisses (24 Ja, 14 Nein) zustande kam. Zur Schlussabstimmung ist am Mittwoch ebenso das andere Werkereglement über den Tarif für die Abgabe von Erdgas und Biogas gekommen. Der Rat hat das revidierte Reglement mit 27 Ja- gegenüber fünf Nein-Stimmen (bei sieben Enthaltungen) angenommen. Für beide Reglemente läuft noch die Frist fürs fakultative Referendum.