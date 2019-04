Schengen und Waffen im Kreuzfeuer des Thurgauer Podiums Die bevorstehende Abstimmung über die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie erhitzt an einem Podium die Gemüter. Zwei Gegner und zwei Befürworter stehen sich gegenüber. Werner Lenzin

Am Podium in Märstetten: Pascal Schmid, Werner Künzler, Moderator Mario Testa, Jürg Schumacher und Attila Wohlrab. (Bild: Werner Lenzin)

«Wir dürfen uns schweizweit über eine der grössten Teilnehmerzahlen an einer solchen Veranstaltung freuen.» Heinz Nater begrüsste am Dienstagabend 90 Anwesende in der «Station 31» in Märstetten. Er und Erwin Imhof vom Thurgauer Komitee «EU-Waffenrichtlinien Nein» hatten zum Abstimmungspodium eingeladen, TZ-Redaktor Mario Testa moderierte die Runde.

Auf der Gegnerseite argumentierten Werner Künzler, Gemeindepräsident und Präsident des Thurgauer Kantonalen Schützenverbandes, sowie Pascal Schmid, SVP-Kantonsrat und Präsident des Verbandes der Kantonspolizei Thurgau. Die Befürworter vertraten Jürg Schumacher, Gemeindepräsident und BDP-Thurgau-Präsident, sowie Attila Wohlrab (FDP), Präsident Arbeitgeberverband Kreuzlingen.

Die unterschiedlichen Ansichten und Auffassungen der Podiumsteilnehmer vermittelten ein Bild darüber, wie schwierig es für den Stimmbürger ist, sich am 19. Mai zu entscheiden.

Bürger wird zum Bittsteller

«Schengen ist mir als Unternehmer wichtig und wir gefährden dieses Abkommen», sagte Attila Wohlrab. Für ihn beeinflusst die Übernahme des Gesetzes die Volkswirtschaft und den Tourismus und er ist überzeugt:

«Den legalen Schützen wird die Waffe nicht weggenommen und wir Schweizer wissen, wie man mit der Waffe umgeht.»

Werner Künzler geht es um die Freiheit der Schweiz und diese lasse er sich nicht nehmen. Es ändere sich im Moment zwar wenig, doch warnt er vor den Automatismen, die folgen werden: «Wir Schützen schiessen nach einem Ja mit verbotenen Waffen und werden nach einer allfälligen Annahme zu Bittstellern.»

Gemäss Schumacher bewirkt die vorliegende Übernahme der Waffenrichtlinie nicht viel und er ist überzeugt, dass sich insbesondere für den Durchschnittsschützen nicht viel ändern wird. Als wichtige Punkte des Schengen-Abkommens nennt er den Rückgang der Asylbewerber in der Schweiz und deren Verteilung an die umliegenden Länder. «Die vorliegende Änderung ist für alle tragbar», davon ist Schumacher überzeugt – dies auch bei einer alle fünf Jahre wieder stattfindenden Überprüfung der Richtlinien.

Pascal Schmid ist in den vergangenen zehn Jahren kein einziger Raubüberfall oder Terroranschlag mit legalen Waffen bekannt und er spreche aus juristischer Erfahrung. Aus seiner Sicht ändere sich viel bei einer Annahme der Waffenrichtlinie. Der Bürger werde zum Bittsteller, denn es brauche einen Bedürfnisnachweis für eine Pistole mit einem Magazin mit mehr als 20 Schuss und für ein Sturmgewehr mit mehr als zehn Schuss.

Überrumpelung durch die EU befürchtet

Zahlreich folgten die Fragen der Besucher. «Seid ihr EU-Befürworter?», wollte jemand wissen. Eine Frage, die Schumacher und Wohlrab klar mit einem Nein beantworteten. Laut Schumacher ist den wenigsten Stimmbürgern bewusst, dass über ein Schweizer Recht und nicht über ein EU-Recht abgestimmt wird.

Bei einer Annahme wäre laut Schmid die Schweiz eines der wenigen Länder Europas, welches das Waffenrecht minutiös umsetzen würde. «Wenn wir Ja sagen, befürchte ich eine Überrumpelung durch die EU», warnte ein Votant und ergänzte:

«Man gibt hier lieber die Freiheit auf als den Wohlstand.»

Für Wohlrab ist der Wohlstand der Schweiz eine Tradition und als Unternehmer gelte es, diesen Kompromiss einzugehen. Schengen ist gemäss Schmid ein Teil der Sicherheitsarchitektur der Schweiz, die nicht überbewertet werden dürfe.