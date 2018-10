Schausteller H.P. Maier: «Auch die Olma ist nicht mit dem Münchner Oktoberfest zu vergleichen»

Der mittlerweile 63-jährige Hanspeter – genannt H.P. – Maier ist ein Frauenfelder Stadtoriginal. Die Schaustellerei ist sein Leben, mit dem er durch seinen Vater und Grossvater bereits als Kind in Berührung kam. Während den wärmeren Jahreszeiten zieht der im Frauenfelder Kurzdorf wohnhafte Maier mit seinen Geräten in der Schweiz, in Deutschland und Österreich von Messe zu Messe. Jeweils von Mitte November bis zur Bechtelisnacht im Januar betreibt er am Schlossberg in Frauenfeld den allseits beliebten Glühweinstand. Maier ist verheiratet und hat zwei Töchter. Germaine Huber-Maier hilft ihm bei seiner Arbeit, Gina Maier ist mit einem deutschen Schausteller liiert. (sko)