Aadorf wird zum Schaufenster für die besten Thurgauer Nachwuchskicker Am Juniorentag des Thurgauer Fussballverbands zeigen die talentiertesten Nachwuchskicker des Kantons ihr Können. Zum ersten Mal bietet der Anlass auch ein Turnier für Mädchen an. Kurt Lichtensteiger

Am Sonntag von 10 bis 12 Uhr gehört der Aadorfer Fussballplatz Unterwiesen den Mädchen. (Bild: PD)

Traditionsgemäss am dritten Wochenende im September findet der Juniorentag des Thurgauer Fussballverbands (TFV) statt, zum ersten Mal beim SC Aadorf. Die Ausrichtung an einem Sonntag wurde bewusst gewählt, um den Besuch auch Eltern, Angehörigen und Trainern zu ermöglichen, die gewöhnlich schon samstags anderweitig unterwegs sind. Im Fokus stehen zweifellos die beiden Thurgauer Mannschaften der Juniorenauswahlen, FE-13 und FE-14. Teams, die gespickt sind mit den talentiertesten 13- und 14-jährigen Kinder aus dem Kanton Thurgau.

Sie stehen zwei Teams des FC Wil gegenüber. Beide Mannschaften gehören dem Nachwuchsprojekt FCO (Future Champs Ostschweiz) an. Der Vergleich zwischen den beiden Nachwuchsprojekten aus der Region Wil und dem Thurgau dürfte daher auf besonderes Interesse stossen. Dass an den zwei anberaumten Spielen technische Fertigkeiten auf hoher Stufe und erstaunliche taktische Reife zu bewundern sein werden, muss nicht speziell betont werden.

Zugang zum Sport erleichtern

Auf dem Sportplatz Unterwiesen spielt um 13 Uhr das FE-13 Team Thurgau gegen Wil, um 15 Uhr das FE-14 Team Thurgau gegen Wil. Im Unterschied zum gängigen Elfer-Fussball spielen dabei neun Spieler pro Mannschaft, jedoch auf ganzer Breite und auf grosse Tore.

Mit dem ersten «TFV-GirlsDay», einem Impulstag für Mädchen der Jahrgänge 2005 bis 2009, möchte der Thurgauer Fussballverband (TFV) auch dem weiblichen Geschlecht den Zugang zum Fussballsport erleichtern. Der Thurgauer Fussballverband ist bestrebt, mit diesem Anlass den Startschuss zur noch besseren Mädchenförderung im Kanton Thurgau zu setzen. Schliesslich sind bereits über 20000 Fussballerinnen im Schweizerischen Fussballverband lizenziert. Zudem bestätigt die erfolgreiche EM-Teilnahme den Aufschwung im nationalen Frauenfussball. Fortsetzung ist garantiert.

Freude ist einzige Voraussetzung

Am Sonntag, von 10 bis 12 Uhr, können 9- bis 13-jährige fussballaffine Mädchen – ob einem Verein angehörig oder nicht – unter kundiger Anleitung trainieren und an einem Mini-Turnier mitmachen. Einzige Voraussetzung: Freude am Umgang mit dem Ball. Dabei bietet sich auch die Möglichkeit zum Austausch mit Silvia Heeb, die beim Thurgauer Fussballverband neu als Frauenverantwortliche tätig ist.

Jede Teilnehmerin erhält ebenfalls ein kleines Präsent des Hauptsponsors Thurgauer Kantonalbank. Um 12.15 Uhr findet zudem im Clubhaus des SC Aadorf ein Apéro mit den Trainern, Trainerinnen, Funktionären und Gästen aus den Thurgauer Vereinen statt. Dabei geht es nicht nur um Mädchenförderung, sondern ganz einfach um die «schönste Nebensache der Welt».