Schatzjäger suchen Turnhalle in Tobel heim Eine tolle Idee hatten die Zuständigen des Turnhallenneubaus. Statt das alte Inventar in die Mulde zu werfen, luden sie die Bevölkerung ein, Brauchbares abzuholen und weiter zu verwenden. Christoph Heer

Es ist offenbar gar nicht so einfach, Schaukelringe fachgerecht abzumontieren. (Bild: Christoph Heer)

Nur Sekunden nach der Türöffnung stürzen sich die Kinder in die Turnhalle, nehmen Unihockeyschläger in Beschlag, reservierten Medizin-, Fuss- und Basketbälle und konnten es kaum erwarten, mit den Schnäppchen nach Hause zu kehren. Die Turnmatte – leider nur eine im Angebot – gehört nun einem Gemeindebewohner, die Softbälle einem kleinen Jungen von nebenan und ein paar Schaukelringe wechselten ebenfalls den Besitzer.



Kein einfaches Unterfangen, solche Schaukelringe zu demontieren, doch gewusst wie und schon hat man ein weiteres Souvenir aus der alten Turnhalle. Die neuen Besitzer freuen sich und betonen, wie sympathisch sie diese Aktion finden. «Wir haben selber Oberstufenschüler und die werden sich freuen über unsere Mitbringsel. Der Medizinball ist vielseitig verwendbar und auch für alles andere, wäre es doch zu schade, wenn man sie wegwerfen würde. Eine tolle Idee, diese Ausräumaktion», sagt ein Besucher.



Jeder gibt so viel er will in die Spendenkasse



Es war ein stetes Kommen und Gehen in der alten Turnhalle in Tobel. Einige verlassen sie mit leeren Händen, andere wiederum laufen zwei- dreimal zum Auto, bis sie alles verstaut haben. Es war den Abholern freigestellt, wie viel sie in das Kässeli geben wollen. Der ganze Batzen wird dann in anderthalb Jahren für das Eröffnungsfest des Neubaus eingesetzt. Darauf freut sich nicht nur Andreas Eggenberger. Er amtet als Präsident der neu zu bauenden Schulanlage und freute sich, dass sich viele mit Souvenirs eindeckten. Bald wird hier eine Baustelle sein. «Wir hoffen, dass wir im November 2020 den Neubau mit Kindergarten eröffnen zu können», sagt Eggenberger. Und weiter:



«Da werden Erinnerungsstücke abmontiert, mit denen wir sogar etwas einnehmen. Das Geld verwenden wir für die Eröffnungsfeier des Neubaus Ende 2020.»

Was mit Ausräumen beginnt, ist wenig später ein kleines Dorffest. Man kennt sich und man teilt sich die Erinnerungen an die Halle. Ob zuweilen auch noch ein Pissoir oder eine Wandtafel abmontiert wurde? Nach den Abbrucharbeiten jedenfalls genoss man dafür miteinander die Stimmung, Feines vom Grill und ein Abbruchbier. Die Kinder amüsierten sich weiter mit den immer noch unzähligen Bällen und Unihockeyschlägern.



Die Sprossenwand bleibt da

Auch Gemeindepräsident Rolf Bosshard verliess die Anlage mit vollen Händen. Nach eigenen Angaben getraute er sich schliesslich aber nicht, eine Sprossenwand mit nach Hause zu nehmen, der Gesichtsausdruck seiner Familie wäre indes goldig gewesen.