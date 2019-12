Schafwerfer aus Herrenhof: Das Filmmaterial hält vor Gericht nicht stand Der Schafbesitzer aus Herrenhof bekommt recht: Sein Nachbar, der ihn bei angeblicher Tierquälerei filmte, und Tierschützer Erwin Kessler werden verurteilt. Die veröffentlichten Filmaufnahmen verletzen die Privatsphäre des Schafbesitzers, urteilt das Bezirksgericht Kreuzlingen. Kessler zieht das Urteil weiter.

In den Stall gezoomt: Der Nachbar des Schafbesitzers filmte diesen beim unzimperlichen Umgang mit seinen Tieren. (Bild: Screenshot)

Darum geht es:

Im Herbst 2018 veröffentlichte Tierschützer Erwin Kessler im Internet ein Video, das einen Herrenhofer Schafzüchter in dessen Stall zeigt. Gleichzeitig zeigte Kessler den Tierhalter wegen Tierquälerei an.

Das Video wurde von einem Nachbarn des Schafzüchters aus der Entfernung und durch die Scheiben des Stalls aufgenommen. Der Nachbar übergab das Video an Kessler.

Der Schafzüchter reichte Strafanzeige gegen den Nachbarn und den Tierschützer ein. Zur Last gelegt wird den beiden die Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte und üble Nachrede.

Die aktuelle Verhandlung ist für die Untersuchung wegen des Verdachts der Tierquälerei relevant. Je nachdem dürfen die Aufnahmen als Beweismittel nicht verwertet werden.

Die Aufnahme der mutmasslichen Tierquälerei in Herrenhof sind illegal entstanden. Das urteilte am Montag das Bezirksgericht Kreuzlingen. Im Oktober 2018 veröffentlichte Kessler auf der Webseite seines Vereins gegen Tierfabriken (VgT) ein mehrminütiges Video, in dem zu sehen ist, wie der Schafbesitzer seine Tiere grob durch die Luft wirft, sie tritt und möglicherweise mit einem Stock schlägt. Rasch waren die Filmaufnahmen auch auf verschiedenen Medienportalen online, was für Empörung sorgte. Kessler klagte später den Schafbesitzer wegen Tierquälerei ein.

Nicht aber der ins Visier geratene Bauer musste sich am Montag vor Gericht verantworten, sondern sein Nachbar und Kessler selber. Denn der Schafbesitzer drehte den Spiess um und verklagte die beiden, weil die Filmaufnahmen durch Tür und Fenster seines Stalls gemacht wurden, was eine «Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte» darstelle. Das sahen auch die Richter in Kreuzlingen so und verurteilten die beiden Angeklagten zu bedingten Geldbussen.

Durch dieses Urteil sind nun die Videoaufnahmen rechtlich nicht verwertbar. Das zwischenzeitlich sistierte Verfahren gegen den Schafbesitzer könnte dadurch später eingestellt werden. Direkt nach der Urteilsbegründung kündete Kessler jedoch den Weiterzug ans Obergericht an. «Wer im Thurgau Tierquälerei meldet, wird als Staatsfeind behandelt», ärgerte sich der Tierschützer noch während der Verhandlung.

Das Bezirksgericht Kreuzlingen hatte nicht über das mögliche Vergehen gegen den Tierschutz zu urteilen, sondern lediglich, ob die Filmaufnahmen durch eine strafbare Handlung entstanden sind.