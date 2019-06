Das Fischinger Pfingstkonzert brachte Schabernack in die Bibliothek Für das Pfingstkonzert hat das Kloster das Orchester «Les Passions de l’Ame» engagiert. Die Musiker nahmen ihre Zuhörer auf eine Reise durch Wälder und Geschichten mit. Christoph Heer

«Les Passions de l’Ame» konzertierten vor rund 100 Zuhörer in der Klosterbibliothek. (Bild: Christoph Heer)

Darauf haben sich die Besucher gefreut: das Konzert von «Les Passions de l’Ame» am Pfingstsonntagabend in der Klosterbibliothek. Seit 2008 sorgt das Orchester, unter der Leitung von Geigerin Meret Lüthi, mit äusserst originellen Kompositionen für wohlig abwechslungsreiches Zuhören. Ihr spezielles Programm ist eine lebendige Interpretation, auf historischem Instrumentarium gespielt. Und das bemerkt der aufmerksame Zuhörer von Beginn weg.

Insbesondere die Klangimitationen von kühlen Windbrisen oder das Geklapper von Manteltieren sorgen für staunende Konzertbesucher. Das international besetzte Orchester, mit Sitz in Bern, hat sich schon lange einen guten Namen in der europäischen Barockszene gemacht. Umso schöner, wenn solch ein Orchester im hintersten Teil des Kantons Thurgau auftritt.

Werke mehrerer Komponisten

Das rund 75-minütige Konzert, unter dem Motto «Schabernack», beinhaltete einige Werke des österreichischen Violinisten und Komponisten Johann Heinrich Schmelzer. Aber auch Auszüge aus dem Schaffen von Johann Joseph Fux, oder Heinrich Ignaz Franz Biber, kamen nicht zu kurz.

Alles in allem ein enorm kurzweiliger, musikalischer Hörgenuss, in welchem die 13 Musiker, ob mit Violine, Violoncello, Viola oder Perkussion, einen positiv haftenden Eindruck hinterliessen. Das Publikum dankte es zum Schluss mit kräftigen Applaus und schritt geerdet in den Abend des diesjährigen Pfingstsonntags hinein.