Abstimmung Münchwiler genehmigen die Sanierung ihres Gemeindehauses relativ knapp Die Sanierung des Gemeindehauses war am Sonntag die einzige kommunale Vorlage in der Gemeinde Münchwilen. Der Zwei-Millionen-Kredit erzielte 56 Prozent Ja-Stimmen.

Das Münchwiler Gemeindehaus ist sanierungsbedürftig. (Bild: Olaf Kühne)

Über die Rechnungsabschlüsse von Schule und Gemeinde haben die Münchwiler zwar jüngst an der Gemeindeversammlung befunden. Dennoch waren sie am Sonntag an die Urne gerufen: Der Gemeinderat hatte für die Sanierung des Gemeindehauses einen Kredit über 2,15 Millionen Franken beantragt.

Von der Notwendigkeit des Begehrens konnte die Behörde eine eher knappe Mehrheit überzeugen: 56 Prozent der Abstimmenden hiessen die Vorlage gut – dies mit einer wohl eher den eidgenössischen Vorlagen geschuldeten hohen Stimmbeteiligung von 51,5 Prozent.

Von den budgetierten Sanierungskosten über 2,15 Millionen sind 1,8 Millionen Franken bereits durch eine zweckgebundene Vorfinanzierung gedeckt. Der Baustart im ersten Quartal des kommenden Jahres erfolgen.