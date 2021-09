Sanierung «Aadorf verdient das»: Unter diesem Leitspruch präsentiert Gemeindepräsident Matthias Küng das Bahnhofsprojekt erstmals der Bevölkerung Die Sanierung des Aadorfer Bahnhofs scheint beim Stimmvolk anzukommen. Zumindest erfährt das Projekt an der Informationsveranstaltung vom Donnerstagabend überwiegend Zustimmung. Anwesend waren geschätzte 50 Aadorferinnen und Aadorfer.

Eine aktuelle Visualisierung des neugestalteten Aadorfer Bahnhofs. Bild: PD

«Wir machen mehr, als wir eigentlich müssten.» Die Worte, die Aadorfs Gemeindepräsident Matthias Küng an der Informationsveranstaltung zur Bahnhofsanierung wählt, fassen das Vorhaben so prägnant wie zutreffend zusammen. Tatsächlich verlangt das Behindertengleichstellungsgesetz lediglich behindertengerechte Zugänge zum öffentlichen Verkehr und eine teilweise Planierung des steilen Abhangs auf der heutigen Zubringereinfahrt. Diese Pflichterfüllung sieht der Gemeinderat indes zugleich als eine «einmalige Chance», das Bahnhofareal aufzuwerten.

Was konkret geplant ist, erklärt Matthias Küng erstmals vor Interessierten aus der Bevölkerung. Gut 50 Aadorferinnen und Aadorfer finden sich am Donnerstagabend im Gemeindesaal ein.

Gemeinde tritt Boden ab

Matthias Küngs Präsentation vor dem Stimmvolk deckt sich inhaltlich grundsätzlich mit jener der Pressekonferenz von Anfang Juni. Thematisiert wird der Landabtausch zwischen Gemeinde, SBB und Privatgrundbesitzer Enver Jashari, der das Restaurant Barone betreibt. Küng sagt:

Matthias Küng, Gemeindepräsident Aadorf. Bild: Reto Martin

«Unter den vorherigen Besitzverhältnissen hätte sich eine sinnvolle Raumentwicklung nahezu unmöglich gestaltet.»

Er begründet damit die Abtretung des gemeindeeigenen Bodens auf dem fraglichen Grundstück – zwischen dem «Barone» und der Zubringerstrasse.

Im Gegenzug für das Land, das die Gemeinde sowohl an Enver Jashari als auch teilweise an die SBB veräusserte (siehe Grafik), beteiligen sich die beiden Parteien an der Erfüllung des öffentlichen Interesses. Will heissen: Im Untergeschoss des Neubau-Wohnblocks, den Jashari plant, sollen öffentliche Toiletten und Veloabstellplätze Platz finden. Die baulichen Kosten dafür würden die SBB übernehmen. Die Gemeinde käme derweil für den Unterhalt auf.

Landabtausch Bahnhof Aadorf Vorher Nachher

Das Zentrum wird moderner

Kritisch beäugt wurde unlängst vor allem Jasharis Neubau. Der moderne Wohnblock passe nicht zum Ortsbild, bemängelten vereinzelte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Bevor Küng zur Fragerunde einlädt, nimmt er eines noch vorweg: «Beim Wohnblock handelt es sich um einen Bau auf Privatgrundstück, der zudem alle für eine Baubewilligung vorgesehenen Instanzen durchlaufen hat.»

Es liegt dem Gemeindepräsidenten offenkundig fern, den Wohnblock stilistisch zu kritisieren. Grundeigentum habe in der Schweiz einen sehr hohen Stellenwert, argumentiert Küng. Er verweist ausserdem darauf, dass sich das Zentrum in Aadorf ohnehin in einer Modernisierungsphase befinde. Abschliessend sagt er:

«Aadorf verdient einen schönen Bahnhof, eine Visitenkarte.»

In der Fragerunde folgen dann kaum kritische Voten. Nur vor unerwünschten Verkehrssituationen fürchten sich einzelne. Unter einem Fahrverbot entlang der Stationsstrasse dürfte der Zubringerdienst leiden. Vor dem Kiosk sind vier Parkplätze an leicht versetzter Lage geplant. «Diese dürften wohl kaum ausreichen, um für einen geregelten Hol- und Bringdienst zu sorgen», meint ein Stimmbürger. Die Gemeinde will nun mit der SBB prüfen, ob sich eine weitere geeignete Park-and-Ride-Zone in Bahnhofsnähe finden lässt.

Die Mehrheit der Anwesenden scheint die umfangreiche Bahnhofsanierung indes grundsätzlich zu befürworten. «Ich möchte dem Gemeinderat gratulieren», sagt ein Aadorfer. Das Projekt könne sich sehen lassen. Mit 2,9 Millionen Franken liegt das Vorhaben ausserdem auch im Rahmen der projektierten Kosten von 2,5 Millionen Franken, den man im Juni 2019 gesetzt hatte.