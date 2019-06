Sanfter und beschwingter Jazz in Frauenfeld morgens um 7 Uhr Über 500 Frühaufsteher haben heuer die neun Early-Bird-Konzerte in Frauenfeld und Amriswil besucht. Im nächsten Jahr feiert die Morgenmusik ein Jubiläum. Samuel Koch

Dutzende Besucher hören im «Scharfen Eck» dem Duo Marco Sigrist (Gitarre) und Räto Harder (Saxofon) zu. (Bild: Samuel Koch)

Während sich Morgenmuffel im Bett nochmals drehen oder beim Zmorge tagträumen, laden die Early-Bird-Konzerte Frühaufsteher jeweils im Sommer frühmorgens zu Kurzkonzerten ein. Schon um 6.30 Uhr am Donnerstag warten die ersten Besucherinnen und Besucher aufs zweitletzte Konzert im Restaurant Scharfen Eck in Frauenfeld, bestellen Café und essen Gipfeli.

Jazz aus dem Great American Songbook

Pünktlich um 7 Uhr kündigt Organisator Stefan Frei das Duo Marco Sigrist (Gitarre, Stein am Rhein) und Räto Harder (Saxofon, Frauenfeld) an, das sanfte und gleichzeitig beschwingte Jazz-Kompositionen aus dem Great American Songbook spielt und hie und da Stücke mit einem Hauch von Latin und Funk einstreut.

Den rund 50 Anwesenden gefällt’s, einzelne wippen im Takt mit den Beinen oder tippen mit ihren Fingern auf die Tische. Den Abschluss der Early-Bird-Konzertreihe – mit fünf Konzerten im Bistro Cartonage in Amriswil und vier Konzerten in Frauenfeld – hat am Freitag das Vocal-Ensemble 4 Korean Girls gemacht, das für ihre beiden Auftritte extra ihre Europaferien verlängert hat, sagt Frei begeistert.

Von Sponsoren, Kollekten und Kulturpools finanziert

Überhaupt ist Frei zufrieden mit den diesjährigen Konzerten. «Alles ist super gelaufen, alle Konzerte waren gut besucht, die Zuhörer waren alle rundherum begeistert», sagt er. Total waren an den neun Konzerten an beiden Standorten über 500 Zuhörerinnen und Zuhörer zugegen. Finanziert werden die Konzerte über Sponsoren, Kollekten und die örtlichen Kulturpools. Nächstes Jahr feiern die Early-Bird-Konzerte Geburtstag. In Frauenfeld findet die Konzertreihe bereits zum zehnten Mal statt.