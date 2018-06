Frauenfeld: Politisch kein Sand im Getriebe

Ein weiteres Traktandum im Gemeinderat am Mittwochabend war die Rechnung der Stadtverwaltung und der städtischen Betriebe. Die Stadtverwaltung schliesst bei einem Aufwand von 82,59 Millionen Franken mit 140000 Franken Gewinn. Die Werke machen bei einem Umsatz von 60,74 Millionen brutto 9,04 Millionen vor, davon werden zwei Millionen an Kunden rückvergütet. Das Alterszentrum Park hat bei einem Umsatz von 19,21 Millionen knapp 350000 Franken vorgemacht. Diese Zahlen stiessen im Gemeinderat auf Gegenliebe. Weil sich die Parameter im Vergleich mit 2016 noch erheblich geändert hätten, «bleibt auch die grundsätzlich positive Wertung dieselbe», stellte CH-Gemeinderat Peter Hausammann als Präsident der Geschäftsprüfungskommission Finanzen und Administration zur Rechnung der Stadtverwaltung fest. Er monierte jedoch die tiefen Abschreibungen. Die Lücke von mehreren Millionen müsse mittel- bis langfristig geschlossen werden. Die Werke würden sich finanziell weiterhin in «blendendem Zustand» präsentieren. Und das Alterszentrum liefere stetig Ergebnisse im bisherigen Rahmen. Pascal Frey (SP) stellte die sinkenden Lohnkosten bei gleichzeitigem Anstieg der Gleitzeit- und Feriensaldi fest, während Severine Hänni (SVP) mit Blick auf das Budget 2019 einen transparenteren Stellenplan forderte. Das Motto, sinnvoll zu sparen, bestehe weiterhin. 2017 sei dies erneut gut umgesetzt worden, sagte Julia Bünter (CVP). Stefan Vontobel (FDP) lobte den Korrekturfaktor bei den Investitionen. Das bringe mehr Transparenz. Und er erwartete freudig den stadträtlichen Massnahmenplan zur Kostenreduktion. Heinrich Christ (CH) sprach von einem wenig spektakulären, positiven Abschluss. Der Gemeinderat sagte einstimmig Ja zu den Rechnungen. Nur bei der Gewinnverwendung der Werke gab es Nein-Stimmen. (ma)