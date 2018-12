Sami, Niggi, Näggi an der Chlaus-Party in Oberwangen Uftakle & Abshake Chris Marty

Noah Keller, Aline Hinder waren im Gegensatz zu Laura Kuhn schon immer angetan vom Samichlaus. (Bilder: Chris Marty/www.frauenfeld-events.ch)

Wie lange es die Chlaus-Party in Oberwangen schon gibt, weiss niemand so genau: Bereits gestandene Mütter und Väter träumten heute noch von ihr, hört man. Am Samstag lud die Landjugend aus dem Hinterthurgau zur diesjährigen Ausgabe mit DJ Mario und DJ Föns in die ausgezeichnet besuchte Hörnlihalle mit separater Ü20-Bar.

Flavia Wildi und Lena Brunschwiler freuten sich immer über die Geschenke ausm Samichlaus-Sack.

Noah Keller (20) war früher vom Samichlaus sehr beeindruckt: «Der wusste immer so viel über mich!» Mit sieben kam er ihm auf die Schliche! – «Ich war immer vom Erscheinungsbild des Samichlaus’ angetan», gesteht Aline Hinder (18). Gar nicht begeistert von ihm war dagegen Laura Kuhn (18, alle Märwil). Nicht Flavia Wildi (21) und Lena Brunschwiler (20) aus Sirnach. Sie freuten sich jeweils an seiner Wohltätigkeit und den vielen Geschenken.

Sie sind geteilter Meinung über den Mann im roten Gewand: David Rohner und Nick Sonner.

Das erfreute als Kind auch Nick Sonner (17). Wie Noah nicht so ganz geheuer war der Chlaus im Kindsalter auch David Rohner (18, alle Eschlikon): «Woher weiss der so viel?» fragte auch er sich jeweils. «Mit der Zeit kam ich ebenfalls hinter des Rätsels Lösung», erwähnte er schmunzelnd.