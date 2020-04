Samariter organisieren in Mammern, Eschenz und Wagenhausen einen Abholservice für Altkleider Wegen Corona kann der Samariterverein Mammern-Eschenz Ende April keine Altkleidersammlung durchführen. Dafür zeigen sich dessen Mitglieder erfinderisch.

Eine Parkbank beim Klingenzell oberhalb der Gemeinde Mammern. (Bild: Reto Martin)

(pd) Infolge der aktuellen Lage rund um die Coronakrise ist der Samariterverein Mammern-Eschenz gezwungen, die auf 24. April geplante Altkleidersammlung abzusagen. Alle unter dem Roten Kreuz tätigen Organisationen dürfen wegen der Coronapandemie keine Übungen und Nothilfe-Kurse durchführen, heisst es in einer Mitteilung des Vereinspräsidenten Charly Maus.

Container stehen weiterhin zur Verfügung

Ein Altkleidercontainer. (Bild: PD)

Ebenfalls wurde geraten, während der Krise keine weiteren Aktivitäten zu planen oder durchzuführen. Es gebe aber verschiedene Möglichkeiten, die Altkleider zu entsorgen und dem Samariterverein zukommen zu lassen. In den Gemeinden Eschenz, Mammern und Wagenhausen stehen Container zu Verfügung, die wöchentlich geleert werden.

Der Kleidersack kann aber trotz Krise auch rund um die Uhr an der Hauptstrasse 76 in Eschenz beim Defibrillator deponiert werden. Zudem bietet der Samariterverein einen Abholservice an, falls jemand nicht aus dem Haus gehen sollte. Dafür braucht es einen Anruf oder eine SMS an die Nummer 079 688 93 05. So können die Altkleider unter Angabe der Adresse abgeholt werden.

Erlös fliesst in Material und den Seniorennachmittag

Auf diesen Wegen gelangen die Altkleider zum Samariterverein Mammern-Eschenz. Mit dem Erlös kann der Verein Erste-Hilfe- oder Übungsmaterialien anschaffen. Ebenfalls wird aus dem Erlös der Seniorennachmittag im Herbst organisiert und so jedem Teilnehmer ein Fondue offeriert. Der Samariterverein Mammern-Eschenz dankt für die Solidarität, dass Altkleider einem örtlichen Verein gespendet werden. So werde indirekt auch der Samariterverein unterstützt.