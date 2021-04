Säugetiere Nach der Volkszählung der Säugetiere: Thurgauer Trends im Tierreich In den neuen Atlas der Säugetiere flossen auch über 1000 Beobachtungen aus dem Thurgau ein. Über die grosse Mithilfe von Freiwilligen ist Wildtierbiologe und Museumsdirektor Hannes Geisser froh. Er zeigt sich zuversichtlich über die Entwicklung der grossen Säugetierarten. Bei kleineren ist er sorgenvoller: so etwa beim Igel.

Neben einem Biber im Naturmuseum Thurgau: Direktor Hannes Geisser präsentiert den Säugetieratlas. Bild: Donato Caspari

Jeder Punkt auf den Karten hat eine Geschichte. Der neue Atlas der Säugetiere bildet diese Punkte ab und erzählt diese Geschichten aus der Vogelperspektive. Hannes Geisser hält das 488 Seiten dicke Werk in den Händen. Der Direktor des Naturmuseums Thurgau tippt auf einen Punkt im westlichen Thurgau und sagt: «Das ist M109.» Der Anfang 2020 erstmals im Thurgau nachgewiesene Wolf wurde am 18. Februar 2020 im Raum Bischofszell geschossen.

Schädel des Wolfes M109: Derzeit zu sehen in der Sonderausstellung «Der Wolf – wieder unter uns» im Naturmuseum Thurgau in Frauenfeld. Sie läuft bis Ende Oktober. Bild: Donato Caspari

Er war krank: Räude, dazu gesellten sich Entzündungen an Herz, Darm und Nieren. Nun ist sein Schädel ein Exponat der Sonderausstellung zum Thema Wolf im Naturmuseum. «Ich habe gerade eine Skelettmontage in Auftrag gegeben», sagt Hannes Geisser. Der Körper des Wolfes wird somit nachgebaut; die Geschichte des Punktes wird weitergeschrieben.

Im Säugetieratlas aus dem Jahr 1995, den Geisser ebenfalls zum Gespräch mitgebracht hat, findet sich für den Wolf noch gar keine Karte. Zur Zeit der Drucklegung fehlte damals der Nachweis; die Wiedereinwanderung dieser Art begann erst kurz danach. Im Thurgau wurde der Wolf erstmals im Jahr 2017 nachgewiesen – nach über 200-jähriger Abwesenheit. Im neuen Exemplar des Säugetieratlas finden sich einige Wolfspunkte zwischen Bodensee und Hörnli. Mit einem Thurgauer Rudel rechnet Wildtierbiologe Geisser dennoch nicht.

«Aber auf regelmässigen Besuch von Einzeltieren müssen wir uns einstellen.»

Die Rückkehr und Verbreitung des Wolfes fusst laut Geisser unter anderem auf dessen Status: Er ist geschützt; Abschüsse wie jene im Raum Bischofszell sind Ausnahmen. Selbiges gilt für den Biber. Geisser legt die Karten aus dem Jahr 1995 und 2021 nebeneinander. Castor fiber – wissenschaftliche Bezeichnung des Nagetiers – steht über den Karten. Auf der älteren Karte muss man die wenigen Punkte fast mit der Lupe suchen. Eine Generation später kumulieren sich an gewissen Orten die Biberpunkte zu schwarzen Flächen.

Biber und Wolf sind geschützte Arten

Der Biber im Naturmuseum Thurgau. Bild: Donato Caspari

Biberbeobachtungen finden sich mittlerweile an fast jedem Gewässer im Mittelland. Geisser bekennt: «Das Tempo der Ausbreitung hat mich sowohl beim Biber wie beim Wolf überrascht.» Zumindest im Thurgau dürfte sich das Nagetier kaum mehr stark ausbreiten. Geisser sagt: «Die wohl meisten Lebensräume sind besetzt.»

Biber verteidigen ihre Reviere gegen Artgenossen. Über die Verbreitung des Bibers weiss man vergleichsweise viel. Im Zuge des Bibermanagements, das Konflikte zwischen Menschen und Tieren gütlich lösen will, stehen Biber unter spezieller Beobachtung. Unlängst wurde das neuste Bibermonitoring publiziert. 561 Tiere werden per Ende April 2018 für den Thurgau geschätzt; die Entwicklung der Population hat sich gegenüber früher verlangsamt.

Mehr Arten nachgewiesen Fledermäuse stehen unter Druck (seb.) Der «Atlas der Säugetiere – Schweiz und Liechtenstein», herausgegeben von der Schweizerischen Gesellschaft für Wildtierbiologie, ist im März 2021 erschienen. Das 488 Seiten starke Werk bildet die bislang grösste Erhebung der Säugetierarten ab. Die Basis ist über eine Million Beobachtungen (Sichtungen, aber auch genetische Analysen) seit dem Jahr 2000. Im Rahmen der Arbeit konnten 99 Arten nachgewiesen werden; das sind zwölf mehr als in der letzten Übersicht 1995. Eine zentrale Erkenntnis: Grössere Säugetiere wie Luchs, Wolf oder Biber haben sich stark verbreitet, kleine und mittelgrosse Arten wie Fledermäuse stehen unter Druck. Das Buch, im Haupt Verlag erschienen, beschreibt laut Medienmitteilung alle 99 Säugetierarten, zeigt deren Verbreitung und behandelt zentrale Themen zur Lebensweise und zum Schutz der Fauna.

Der Säugetieratlas ist ein Gemeinschaftswerk. Viele Freiwillige – Stichwort Citizen Science – haben Fotos eingereicht oder selbst tote Tiere im Naturmuseum Thurgau oder anderen Institutionen in der Schweiz vorbeigebracht. Deshalb nennt man diesen Teil des Projekts auch Volkszählung der Säugetiere. «Viele sind Zufallsbeobachtungen im Siedlungsraum», sagt Geisser. «Fast 1200 kamen im Thurgau zusammen.» So wurden beispielsweise 33 Biber beobachtet, elf Zwergfledermäuse, 15 Hermeline oder 248 Eichhörnchen.

Auch Einzelbeobachtungen finden sich auf der Liste: eine Zwergspitzmaus sowie ein Braunes Langohr (Fledermaus). «Jede einzelne Beobachtung war wichtig», betont der promovierte Biologe. «Das Koordinatensystem der Säugetiere ist nun neu geeicht.» Nur dadurch lässt sich etwas über die Verbreitung einer Art sagen. Und mit Blick in den Rückspiegel kann die Entwicklung auf der Zeitachse beurteilt werden.

Igel werden weniger. Bild: Manuel Ruedi

Die Zuversicht des Biologen

Geisser zeigt sich «generell zuversichtlich», was die Entwicklung der Artenvielfalt betrifft. Denn: Das Thema erhält in Öffentlichkeit und Politik zunehmend Aufmerksamkeit. Dennoch hat er den Sorgenbarometer noch nicht ausgemustert. «Kleinere Arten haben es schwieriger», sagt er und nennt Igel oder Fledermäuse.

«Dies liegt womöglich am knapperen Nahrungsangebot.»

Das Insektensterben macht dem Insektenfresser Kummer. Noch ist der Igel nicht vom Aussterben bedroht. «Wenn aber häufigere Arten seltener werden, passiert etwas mit dem Lebensraum», sagt Geisser und appelliert: «Wir tun gut daran, die Entwicklung genau zu verfolgen.» Bei den Fledermäusen sieht es düsterer aus: Über die Hälfte der heimischen Arten stehen auf der Roten Liste.

Ein Waschbär in einem Schweizer Tierpark.

Bild: Bruno Kissling / OLT

Es gibt auch Arten, bei deren Häufung – zumindest bei Biologen – keine Freudentränen ausbrechen: So etwa beim Waschbären, einer eingewanderten Art. In einigen deutschen Städten gilt der Kleinbär seit Jahren als Plage, da er sich in Estrichen einnistet oder sich an gefährdeten Vögeln gütlich tut. Zudem wird er verdächtigt, Krankheiten vom Tier auf den Menschen zu übertragen – Zoonose genannt. Eine Zoonose steht mutmasslich am Anfang der Coronapandemie. «Der Waschbär ist potenziell ein Konflikttier», sagt auch Museumsdirektor Geisser.

Um das fortpflanzungsfreudige Tier an seiner Ausbreitung zu hindern, darf es bejagt werden. Im Thurgau wurden auch im Rahmen der Volkszählung zwei Beobachtungen des drolligen Kleinbären gemeldet. Alarmismus sei wegen der schwarzen Punkte auf der Karte nicht angezeigt. Und da hilft ein Blick in den Säugetieratlas 1995. Die Art hat sich – entgegen den Befürchtungen - nicht exponentiell vermehrt. «Die Population hat man zum Glück im Griff», sagt Geisser.