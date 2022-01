Runder Geburtstag Der sympathische Gegenentwurf zur globalisierten Bankenwelt: Raiffeisen Frauenfeld feiert ihr 100-Jahr-Jubiläum Vor hundert Jahren hiess die Raiffeisen Frauenfeld noch Darlehensbank und hatte am Ende des Gründungsjahrs 33 Genossenschafter, davon 23 Landwirte. Nun feiert die Bank unter dem Motto «Gemeinsam gestalten» ihr Jubiläum – und blickt dabei in die Zukunft.

Feiern 100 Jahre Raiffeisenbank Frauenfeld: Verwaltungsratspräsident Marcel Epper und Bankleiter Reto Inauen. Bild: PD

Fast auf den Tag genau hundert Jahre: Der 23. Januar 1922 ist das Geburtsdatum der Raiffeisenbank Frauenfeld, die damals noch Darlehenskasse hiess. Am Ende des Gründungsjahres zählte sie 33 Genossenschafter, darunter 23 Landwirte, drei Beamte und zwei Drechsler. «Im Jubiläumsjahr machen wir gar nicht so viel anders wie bisher», sagt Marcel Epper mit einem Schmunzeln.

«Wir gestalten gemeinsam mit der Bevölkerung unsere Region.»

Dem Verwaltungsratspräsidenten der Raiffeisenbank Frauenfeld ist es wichtig, zum 100. Geburtstag keine Aktionen ins Leben zu rufen, die nach dem Jubiläumsjahr verpuffen. Vielmehr soll Nachhaltiges entstehen. Das passe zur Raiffeisenphilosophie, ergänzt Bankleiter Reto Inauen: «Der genossenschaftliche Gedanke, die Kräfte zu bündeln, um etwas zu erreichen, stand am Ursprung der Raiffeisenbewegung.» Und bilde auch heute noch den zentralen Pfeiler der Philosophie. Aber wie sehen Projekte mit Zukunftswirkung aus? Inauen zählt als aktuelles Beispiel das Athletics-Center auf, das Ende April 2022 eröffnet wird. Die Raiffeisenbank unterstützt den Bau und den Unterhalt der Leichtathletikhalle auf der Kleinen Allmend in Frauenfeld als Namensgeberin langfristig. «Damit erhält die Region Frauenfeld eine gute Infrastruktur, mit der die Sportbegeisterung in der Region noch stärker gefördert werden kann.»

Mehr als nur Sponsoring von Anlässen

«Gemeinsam gestalten» bedeute indes mehr als finanzielle Unterstützung. So seien viele Mitarbeitende der Raiffeisenbank Frauenfeld selbst in Vereinen und Organisationen engagiert. Am zentralen Standort in der Frauenfelder Altstadt werden insgesamt 30 Mitarbeitende beschäftigt, drei davon sind in Ausbildung. Heute hat die Bank über 8300 Mitglieder. Die Bilanzsumme beträgt rund 900 Millionen Franken.

VR-Präsident Epper ist überzeugt, dass das Genossenschaftsmodell trotz der langen Tradition ein sehr modernes Konzept ist:

«Die zunehmende Globalisierung birgt die Gefahr, dass der einzelne Mensch nur noch als Punkt auf der Landkarte wahrgenommen wird. Er sucht deshalb nach realen Bezügen zur Region.»

Das Genossenschaftsmodell biete genau das. Man frage sich bei allen Entscheidungen von Anfang an, wie das die Mitglieder und die Kundschaft erleben. Dank der genossenschaftlichen Struktur ist die Raiffeisen Frauenfeld darüber hinaus eigenständig: «Bei uns wird vor Ort entschieden und umgesetzt», bringt es Inauen auf den Punkt. Dadurch könnten mit den Kundinnen und Kunden massgeschneiderte Lösungen gestaltet werden.

Blick voraus auf das nächste Jahrhundert

Inauen ist seit 2011 Bankleiter der Raiffeisen Frauenfeld, Epper seit 2012 Verwaltungsratspräsident. Es gehört zu ihrem Naturell, dass sie den Blick bereits auf die nächsten 100 Jahre richten. Betreffend grösste Herausforderung sagt Epper:

«Der Kundschaft weiterhin qualitativ hochwertige Dienstleistungen bieten. Und zwar in der jeweils gewünschten Form.»

Während die einen ihre Bankgeschäfte gerne unkompliziert am Bildschirm abschliessen, suchen andere das persönliche Beratungsgespräch in der Bank. Inauen ergänzt, dass die Raiffeisen schon heute die technischen Herausforderungen meistere, um ihrer Kundschaft moderne Instrumente bieten zu können. (red)

Zum Raiffeisenjubiläum: www.raiffeisen.ch/frauenfeld