Ruedi Zbinden bekämpft das Öffentlichkeitsprinzip im Thurgau: «Es bringt keinen Mehrwert für den Bürger»

Schub für das Öffentlichkeitsprinzip: Thurgauer SVP fasst Ja-Parole für die Volksinitiative

Im Grossen Rat waren die Gegner der Volksinitiative für ein Öffentlichkeitsgesetz in den Reihen der SVP noch in der Mehrheit. An der Delegiertenversammlung drehte der Wind: Mit knapper Mehrheit fasst die SVP Thurgau die Ja-Parole.