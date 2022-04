Der Saison startet am Karfreitag, 15. April, im Niedrigwasserbetrieb, bei dem die Strecke zwischen Diessenhofen und Stein am Rhein blockiert ist. Im April fährt die URh von Donnerstag bis Sonntag sowie an den Feiertagen nach Fahrplan (www.urh.ch/fahrplan) und bietet Rundfahrten zwischen Schaffhausen und Diessenhofen an. Zwischen Stein am Rhein und Kreuzlingen erfolgen die Fahrten nach Fahrplan, wobei es in Stein am Rhein zu Verzögerungen von maximal 15 Minuten kommen kann. Die Saison endet am 16. Oktober. (gün)