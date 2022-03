Gemütlichkeit Frühschoppen in Mettendorf: Rote Lippen soll man auch im Almstadl küssen Am Sonntag war erstmals nach zwei Jahren wieder Geselligkeit angesagt inm Mettendorfer Eventlokal «Dorfalm». Die beliebten Gino Boys sorgten mit musikalischen Evergreens für ein herzliches Wiedersehen unter Stammgästen. Auch kulinarisch wurde einem einiges geboten.

Die Stimmungsmusik der Gino Boys füllte am Sonntagmittag die Tanzfläche am Almstadl. Bild: Manuela Olgiati

«Wir freuen uns, nach einem Jahr Unterbruch endlich wieder einen Almstadl auf die Beine zu stellen», sagte Bruno Fröhlich, der Inhaber der «Dorfalm» Mettendorf. Wie der Name es sagte, konnte sich die Besucherschaft auch diesen Sonntag auf Herzlichkeit einstellen. Die erste Ausgabe des Almstadls ging 2011 über die Bühne. Bruno Fröhlich:

Personal und Gäste auf einem Bild. Bild: Manuela Olgiati

«Seither konnte nur die Coronapandemie unsere Fröhlichkeit verhindern.»

Doch am Sonntagvormittag waren im rustikalen Lokal an der Hauptstrasse 40 Mettendorf bereits kurz nach 11 Uhr viele gut gelaunte Gäste anwesend. Es war ein Wiedersehen unter Freunden. 150 sassen drinnen, und draussen an der Sonne wärmten sich weitere Gäste. Die Thurgauer Band Gino Boys spielte auf. Zur Musik tanzten mehrere Paare, auch ein Vater mit seinen Kindern tat mit. Die Stimmung war locker.

Grilladen, Pommes und Salate für hungrige Gäste

Betriebsleiter Jan Geisler. Bild: Manuela Olgiati

Betriebsleiter Jan Geisler und sein Team mit vielen Helferinnen und Helfern standen im Einsatz. Geisler sagte: «Wir servieren den hungrigen Gästen Grilladen, Pommes und Salate – für alle ist etwas dabei, auch ein kühles Bier.» Zeit für Musik und Zeit für Gespräche hatte auch Besucherin Susanne Näf. Sie sagte:

«Ich geniesse mit meinem Mann die gemütliche Atmosphäre.»

Am Almstadl wird getanzt. Bild: Manuela olgiati

Daniela Reinhart war schon an einem Firmenanlass in der «Dorfalm». Zudem treffe sie hier viele Bekannte. Für alle gab es Kurzweil über mehrere Stunden. Auch Monika Hubmann erinnerte sich an Musikanlässe früherer Jahre. Unter Menschen zu sein und Geselliges zu pflegen sei ein grosses Bedürfnis, waren sich die Gäste einig. Aus der Musikerecke erklang das Lied «Rote Lippen soll man Küssen». Bandleader Martin Schlatter sagte: «Wir stellen uns musikalisch ganz auf den Frühling ein.» Und die Gino Boys spielten beschwingt weiter.