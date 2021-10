Formel-1 Eine besondere Ehrung für Asphalt-Cowboy Clay Regazzoni in Romanshorn Die Autobau Erlebniswelt in Romanshorn ist um einen wertvollen Pfeiler ergänzt worden: den Clay Regazzoni Honor Room.

Autobau-Gründer Fredi Lienhard und Sohn Fredi-Alexander nehmen von Regazzoni-Witwe Mariapia den Monza-Siegerpokal 1974 entgegen. Bilder: Max Eichenberger

Er verkörperte verwegene Coolness auf den Formel-1-Rennstrecken dieser Welt. Sein Markenzeichen, das den Tessiner mit den kämpferischen Tugenden zum Sunnyboy machte: der legendäre Schnurrbart. Clay Regazzoni prägte den Automobilrennsport zwischen 1970 und 1980 mit. Fünf Grand-Prix-Siege fuhr der Ferrari- und spätere Williams-Pilot heraus. 28 mal stand er auf dem Podest. 1974 verpasste er den WM-Titel nur knapp.

Die Autobau Erlebniswelt in Romanshorn widmet dem Asphalt-Cowboy jetzt einen eigenen Museumsteil in einem neu erstellten Pavillon mit Galerie. Der Clay Regazzoni Honor-Room, der am Samstag mit viel Prominenz eingeweiht wurde, birgt künftig die umfangreiche Gedenksammlung als permanente Ausstellung. Sie ist ein Spiegel der Karriere des erfolgreichsten Schweizer Rennfahrers.

«Hier im Autobau am richtigen Ort»

Die Sammlung von Renn- und Sportwagen, Trophäen und persönlichen Erinnerungsstücken, flankiert von Zeitdokumenten, zügelte von Pregassona am Luganer- an den Bodensee und ist modern konzipiert worden. Es sei «eine reine Herzensentscheidung» gewesen, das sportliche und menschliche Vermächtnis der Autobau AG zu übertragen, betonte Alessia Giorgetti-Regazzoni, Tochter des Formel-1-Idols, vor über 250 Gästen: «Hier ist die Sammlung am richtigen Ort und lebt Clay in den Herzen der Fans weiter.» Fredy Lienhard teile dieselbe Leidenschaft und menschlichen Werte, die ihr willensstarker Vater gelebt habe. «Niemals aufgeben», auch als Querschnittgelähmter nach dem schweren Unfall 1980 in Long Beach, sei sein Motto gewesen.

Die freundschaftliche Verbindung der Familie Regazzoni mit dem Autobau-Gründer Fredy Lienhard machte die nachhaltige Lösung möglich. Der langjährige Lista-Chef und Seelenverwandte von Regazzoni war zu dessen Zeiten und noch Jahre später bis 2008 selbst Rennfahrer, unter anderem in der Formel V und Formel 2. «Es ist eine Win-Win-Situation», ist er stolz über den neuen Pfeiler des Autobaus. Sohn Fredi Alexander betont:

«Hier schlägt das Herz des Rennsports.»

Abrupt endete die Karriere von Clay Regazzoni im März 1980, als er in Long Beach mit seinem Ensign-Boliden ungebremst in eine Betonwand krachte. Das Bremspedal war fatalerweise gebrochen gewesen. Wie durch ein Wunder überlebte Regazzoni zwar, war aber als Paraplegiker fortan an den Rollstuhl gefesselt. Was ihn nicht hinderte, sich trotz seines Handicaps wieder ans Steuer zu setzen und sogar Rallys zu bestreiten. Das Schicksal aber holte ihn erneut ein: 2006 verunglückte Regazzoni auf der Autobahn bei Parma tödlich. Im Sinne der Familie Regazzoni spendete Lienhard 25'000 Franken an die Paraplegiker-Stiftung.