Romanshorn: Gestürzter Velofahrer kann sich nicht mehr erinnern Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend in Romanshorn ereignet hat. Ein 67-jähriger Mann wurde dabei verletzt.

Nach dem Sturz: Das Velo liegt bei diesem Symbolbild auf der Strasse (Bild: zvg)

(PD) Eine Passantin fand kurz nach 21 Uhr am Montagabend einen Mann, der mit seinem Fahrrad auf der Höhe der Pestalozzistrasse 18 am Boden lag. Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau konnte er sich nicht an den Sturz erinnern. Der 67-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Nicht klar, wie es dazu kam

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Weil die Umstände des Sturzes unklar sind, sucht die Kantonspolizei Thurgau Zeugen. Wer Angaben machen kann, soll sich beim Kantonspolizeiposten Romanshorn unter der Nummer 058 345 22 00 melden.