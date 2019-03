Roland Hofmann übernimmt den Wilden Westen von Frauenfeld

Am Samstagabend fand die 39. ordentliche Jahresversammlung des Quartiervereins Erzenholz, Horgenbach, Osterhalden statt. Als Gastrednerin lud der Verein die Stadträtin Elsbeth Aepli ein. Tizian Fürer

Der abtretende Quartiervereinspräsident Reto Brunschweiler (rechts) gratuliert dem frisch gewählten Roland Hofmann im Vereinslokal zu seiner Wahl. (Bild: Tizian Fürer)

Es herrscht Stille im Saal, nachdem die Glocke bimmelte. Damit läutete am Samstagabend Präsident Reto Brunschweiler die 39. Jahresversammlung des Quartiervereins Erzenholz, Horgenbach, Osterhalden ein. Für das Treffen des Quartiers ganz im Westen von Frauenfeld fanden sich knapp 60 Anwohner und Gäste im Vereinslokal ein.

Jassmeisterschaft und Fasnacht im Rückblick

«Mit einem lachenden und einem tränenden Auge» blickte Brunschweiler auf sein letztes Jahr als Präsident zurück und berichtete von der gut besuchten Jassmeisterschaft oder dem Auftritt des Quartiers an der Fasnacht.

Wie schon im Vorjahr bewies der Quartierverein, dass er ein gutes Händchen hat, was Finanzen angeht. So wies die Rechnung nur einen Verlust von gut 9000 Franken auf, der aber ursprünglich höher budgetiert worden war. Rückblick wie auch Planung, die einen Gewinn von 900 Franken vorsieht, nahmen die Vereinsmitglieder einstimmig an.

Neuer Präsident und Ausblick aufs Mitsommerfest

Auch bei der Wahl des neuen Präsidenten waren sich im Saal alle einig: Kassier Roland Hofmann folgt auf Brunschweiler, der sich neun Jahre fürs Quartier einsetzte. Hofmann freue sich auf die neue Herausforderung, sagte er nach seiner Wahl.

Am Ende der Traktanden berichtete Stadträtin Elsbeth Aepli vom Mitsommerfest und forderte die Anwohner auf, das Fest zu besuchen, an welchem auch der Quartierverein mithelfen wird: «Bei genug Besuchern werden Stadtfeste in den Folgejahren noch grösser.» Dieses Jahr werde das Mitsommerfest schon einiges bieten. So werde hinter dem Rathaus ein Riesenrad aufgestellt.