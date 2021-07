Rockmusik Chance für junge Wilde bis Herren im älteren Semester: Datum für Musikcontest «Frauenfeld rockt» im Eisenwerk steht fest Die Ausscheidungen mit Rockmusikbands aus der Region bei «Frauenfeld rockt» finden neu am 25. und 26. März 2022 im Eisenwerk statt. Die beiden Siegerbands werden am 28. Mai 2022 im Casino um den Sieg rocken. Dem Finalabend setzt eine international bekannte Rockband aus der Schweiz die Krone auf.

Das OK mit René Hahn, Andreas Anderegg, Marco Kern, Marcel Dreyer und Stefan Volken versammelt im Eisenwerk. Bild: PD

(red) Getreu dem Motto «Gut Ding will Weile haben» nutzten die Organisatoren die coronabedingte Verschiebung des Contests «Frauenfeld rockt» um ein Jahr, um das Konzept zu verbessern. So konnte zwischenzeitlich eine Zusammenarbeit mit dem Eisenwerk vereinbart werden. Damit verbunden werden bei zwei Pre-Events am 25. und 26. März 2022 im Eisenwerk sechs Rockbands aus der Region um die Gunst des Publikums rocken. Denn das Publikum wird jeweils entscheiden, welche beiden Bands am Finalabend am 28. Mai im Casino um den Sieg rocken werden. Der Siegerband winkt dabei unter anderem ein Auftritt beim Mitsommerfest 2022.

Dem Finalabend wird zudem eine international bekannte Rockband aus der Schweiz die Krone aufsetzen. Die Ausschreibung für die Premiere erfolgt im Herbst. Es sei das Ziel, den Contest ab 2022 jährlich durchzuführen, teilt das OK um den Verein «Frauenfeld rockt» mit. Dieser ist offen für alle, die Freude an Rockmusik haben. Von den «jungen Wilden» bis hin zu älteren Semestern, die gerne Klassiker der Rockmusik hören. Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Verein kostet 30 Franken. Anmeldungen und Informationen zum Verein via Website.

Plattform für hiesige Rockszene

Der Verein «Frauenfeld rockt» will im Bereich Rockmusik eine Brücke schlagen zwischen lokalem Schaffen sowie internationaler Reputation und gleichzeitig der hiesigen Rockszene eine Plattform bieten. Trotz der grossen Zahl an jungen Rockmusikbands gebe es für sie wenig Möglichkeiten, ihr Können vor Publikum zu zeigen. Der Vorstand des Vereins setzt sich zusammen aus Marcel Dreyer (Sponsoring und Operations), Stefan Volken (Finanzen), Marco Kern (Contest und Scouting), Rene Hahn (Catering) und OK-Präsident Andreas Anderegg (Geschäftsstelle, Booking).