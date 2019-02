Die nächste Erweiterung: Der Wärmering soll in die Schlossmühle zur Frauenfelder Badi

Der Frauenfelder Wärmering nutzt die Abwärme der Kläranlage in der Grossen Allmend zur Wärmeversorgung. Derzeit fliessen rund 850 Kubikmeter Wasser im in sich geschlossenen Wärmering. Etwa 8,4 Kilometer Leitungen sind erstellt. Im Vollausbau soll das Netz 9,4 Kilometer messen. Zuletzt ist bis Ende 2018 ein 400 Meter langer Leitungsarm vom Oberen Mätteli Richtung Grabenstrasse gebaut worden. Der Gemeinderat hat dafür einen Bruttokredit über 800000 Franken bewilligt. Im Vollausbau beträgt das jährliche Einsparpotenzial an fossilen Brennstoffen rund 18 Gigawattstunden, was 1,8 Millionen Litern Heizöl entspricht. Der Bereich Wärmeversorgung ist seit Anfang 2018 ein neuer Geschäftsbereich der Werkbetriebe. (ma)