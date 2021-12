Rickenbach/Wilen Sekundarschule Ägelsee: Neuer Parkplatz statt illegaler Parkfelder Der Parkplatz vor der Sekundarschule Ägelsee muss zurückgebaut werden, weil er nie bewilligt wurde. Im nächsten Jahr soll nun ein neuer entstehen. Das letzte Wort haben aber die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Rickenbach an der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember.

Diese Parkfelder wurden nie bewilligt. Bild: Lia Allenspach

Wenn die Brass Band Wilen ein grösseres Konzert veranstaltet oder wenn die Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen ein wichtiges Turnier auf heimischem Boden bestreitet, dann geschieht das eigentlich immer in der Dreifachturnhalle der Sekundarschule Ägelsee. Diese Turnhalle ist der grösste Veranstaltungsort der beiden Gemeinden. Damit die Zuschauerinnen und Zuhörer nicht zu Fuss zur Turnhalle laufen müssen, wurden südlich der Schule auf Wilener Gemeindeboden vor rund 20 Jahren 70 Parkfelder erstellt. Doch nun müssen diese Parkfelder zurückgebaut werden. Unter anderem, weil sie illegal errichtet wurden.

Die Sekundarschulgemeinde Ägelsee möchte östlich der Schule auf dem Boden der Gemeinde Rickenbach rund 80 neue Parkfelder erstellen. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Schulgemeinde haben dafür im Frühling einen Kredit von 680'000 Franken bewilligt. Doch noch ist das Projekt nicht im Ziel. Denn das letzte Wort haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Rickenbach.

Änderung des Zonenplans nötig

Damit der Parkplatz gebaut werden kann, braucht es eine Änderung des Zonenplans. Die Fläche, auf welcher dieser vorgesehen ist, liegt in der Landwirtschaftszone. Und in dieser einen Parkplatz zu bauen, wäre nicht legal. An der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember stimmen die Rickenbacherinnen und Rickenbacher deshalb darüber ab, ob das Land von der Landwirtschaftszone in eine Zone für öffentliche Bauten umgewandelt werden darf.

Zwei Gründe für den Rückbau des alten Parkplatzes

Doch warum müssen die bestehenden 70 Parkplätze überhaupt zurückgebaut werden? Dafür gibt es gleich zwei Gründe. Der erste liegt in der Vergangenheit: Die jetzigen Parkplätze befinden sich in der Landwirtschaftszone der Gemeinde Wilen und wurden nie bewilligt.

Vor über 20 Jahren schlossen die Gemeinde und die Landwirte in der Umgebung einen Kuhhandel ab. Alle waren sich einig, dass Wilen einen neuen Parkplatz benötigt. Im Zonenplan war dafür auch eine Fläche vorgesehen. Doch diese stiess manchen Landwirten sauer auf. Sie befürchteten, dass ihnen dieser Parkplatz bei der Bewirtschaftung ihres Landes im Weg sein würde. Und so boten sie der Gemeinde ein anderes Stück Land für den Parkplatz an. Eben jenes, auf dem der heutige Parkplatz bei der Sekundarschule Ägelsee liegt. Nur eben war das kein Bauland, sondern Landwirtschaftsland. Einen Parkplatz darauf zu errichten, war eigentlich widerrechtlich.

Im letzten Jahr reichte die Gemeinde Wilen deshalb nachträglich beim Kanton Thurgau ein Baugesuch für den Parkplatz ein. Der Kanton lehnte dieses ab. Eben, weil der Parkplatz auf Landwirtschaftsland liegt. Der Kanton wies die Gemeinde an, den Parkplatz so bald wie möglich zurückzubauen. Das soll nun geschehen, sobald ein Ersatz steht.

Doch das ist erst der eine Grund, warum der Parkplatz auf Wilener Boden entfernt werden muss. Der zweite Grund liegt in der Zukunft: Der jetzige Parkplatz kommt dem Hochwasserschutzprojekt in die Quere. Dieses sieht einen neuen Bach auf der Südseite der Schule vor. Da, wo die Parkfelder sind.

«Eine unbefriedigende Parkplatzsituation»

Ivan Knobel, Gemeindepräsident von Rickenbach Bild: PD

Seit Jahren ist die Parkplatzsituation bei der Sekundarschule Ägelsee unbefriedigend. So schreibt es die Sekundarschulgemeinde zumindest in ihrer Abstimmungsbotschaft vom letzten Frühling. Mit dem neuen Parkplatz soll sich das ändern. Die 81 neuen, kostenpflichtigen Parkfelder sollen Vereinen oder Spaziergängern zur Verfügung stehen.

Der Gemeinderat von Rickenbach beantragt bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern nun die Zonenplanänderung. Der Gemeindepräsident Ivan Knobel ist zuversichtlich, dass diese genehmigt wird. Er sagt: «Das Projekt ist nicht umstritten und sollte durchkommen.»