Rickenbach Strasse erneuert und doch nicht geflickt Obwohl die Wilenstrasse saniert wurde, sieht sie alles andere als neu aus. Doch wer denkt, es sei etwas schiefgelaufen, irrt. Es ist alles so, wie es die Gemeinde vorgesehen hat.

Ein breiteres Trottoir aber ohne Randstein: die sanierte Wilenstrasse. Bild: Lia Allenspach

Ein halbes Jahr, von April bis November, war die Wilenstrasse in Rickenbach gesperrt, weil sie saniert werden musste. Seit sie wieder befahrbar ist, dürften sich manche Autofahrer gefragt haben, was denn da überhaupt saniert wurde. Die Wilenstrasse scheint jetzt in noch schlechterem Zustand zu sein als früher. Der Belag ist ein Flickwerk. Eine starke Erhöhung bei der Kreuzung mit der Toggenburgerstrasse lässt so manchen Po unangenehm in die Höhe hüpfen, wenn das Auto darüberfährt. Beim Trottoir fehlt der Randstein.

Wer sich über den schlechten Zustand der neuen Strasse ärgert, sollte wissen: So wie die Wilenstrasse jetzt aussieht, wird sie nicht bleiben. Es handelt sich um ein Provisorium.

Fehler aus der Vergangenheit vermeiden

Im Jahr 2023 will die Gemeinde Rickenbach die Strasse definitiv sanieren. Bis dann möchte sie testen, ob zum Beispiel die Massnahmen zur Verkehrsberuhigung wirksam sind, ob die Strasse für die neue Buslinie, die am 13. Dezember den Betrieb aufnimmt, befahrbar ist oder ob die Velos und Fussgänger genügend Platz haben.

Ivan Knobel, Gemeindepräsident von Rickenbach. Bild: PD

Der Rickenbacher Gemeindepräsident Ivan Knobel sagt:

«Wir wollen jetzt Erfahrungen sammeln und schauen, was funktioniert und was nicht.»

Doch warum hat sich die Gemeinde für diesen Zwischenschritt entschieden? Man könnte sagen, die Gemeinde will verhindern, dass sich Fehler aus der Vergangenheit wiederholen.

Als in den 90er-Jahren die Toggenburger- und die Wilenstrasse saniert wurden, hat man Baumrabatten und Parkfelder am Strassenrand errichtet. Damit sollte der Verkehr beruhigt werden. Allerdings stellte sich schon bald heraus, dass vor lauter Bäumen für die Velofahrerinnen und Velofahrer auf der Strasse fast kein Durchkommen war. Knobel sagt:

«Das Projekt war gut, um den Verkehr zu bremsen. Aber an die Velofahrer hat man nicht gedacht.»

Trottoir verbreitert, Boden grün angemalt

Und so hat die Gemeinde vorerst einmal das Trottoir verbreitet und mit einem kombinierten Veloweg versehen, aber die Randsteine noch nicht fertiggestellt. Sie hat dort, wo später die Blumenrabatte hinkommen sollen, den Asphalt grün angemalt. Und sie hat an beiden Enden die Strasse angehoben, um zu prüfen, ob Bremsschwellen den Verkehr beruhigen.

Definitiv saniert wurde aber trotzdem einiges. So wurden etwa die Wasserleitungen im Boden erneuert. Knobel sagt:

«Alles im Untergrund ist neu. Doch das sieht man natürlich nicht.»

Strasse im 2023 nochmals gesperrt

Als nächster Schritt wird die Gemeinde nun das definitive Sanierungsprojekt erarbeiten. Im Herbst 2022 soll dieses öffentlich aufliegen und im Dezember sollen dann die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Gemeindeversammlung über den Kredit abstimmen. Wenn sie diesen genehmigen, wird die Wilenstrasse im Jahr 2023 zum zweiten Mal saniert. Auch dann wird die Strasse wieder gesperrt sein. Aber bloss einseitig.