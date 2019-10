Richtungsentscheid zur Frauenfelder Stadtentlastung steht noch aus – Stadtrat vergleicht Tunnelvariante mit flankierenden Massnahmen

Die Stadt Frauenfeld hat am Montagvormittag die Resultate aus der vertieften Machbarkeitsstudie zur zentrumsnahen Stadtentlastung vorgestellt. Ein Tunnel vom Marktplatz bis zum Schweizerhofkreisel bringe zwar den grössten Nutzen, koste aber mit über 100 Millionen auch klar am meisten. Nun will sich die Stadt die Grundlagen erarbeiten, um sich die finanzielle Beteiligung des Bundes zu sichern. Für welche Variante sich der Stadtrat entscheidet, ist noch unklar.