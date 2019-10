Rettungsbataillon verlegt seine Schläuche mit schweren Armeefahrzeugen in der ganzen Ostschweiz Das Rettungsbataillon 4 der Schweizer Armee übt noch bis Mitte November den Ernstfall in den Ostschweizer Kantonen. Deshalb kann es zu Lärm und Mehrverkehr kommen, primär in den Räumen Bernhardzell, Sennwald und Romanshorn. Samuel Koch

Dank Schlauchsystemen können Soldaten Wasser über mehrere Kilometer transportieren. (Bild: PD)

Vom Berner Oberland in die Ostschweiz: In diese Richtung zieht es das Rettungsbataillon 4 der Schweizer Armee vom Montag, 21. Oktober, bis 15. November. Im Rahmen einer Übung wird die Territorialdivision 4 mit ungefähr tausend Soldaten vom zugeteilten Mobilmachungsplatz in Thun die Einsatzbereitschaft erstellen und von dort aus direkt die Bereitschaftsräume in den Ostschweizer Kantonen St.Gallen, Thurgau und Appenzell Ausserrhoden beziehen.

Die Grossübungen werden im Raum Bernhardzell, Sennwald sowie Romanshorn durchgeführt, teilt der zuständige Hauptmann Frederik Besse mit, der gleichzeitig als Presseoffizier fungiert.