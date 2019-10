Rettungsbataillon rollt mit schweren Armeefahrzeugen durch die ganze Ostschweiz Das Rettungsbataillon 4 der Schweizer Armee leistet bis Mitte November Dienst in der Ostschweiz. Die Soldaten trainieren realitätsnahe Einsätze im Bereich der Katastrophenhilfe. Deshalb kann es in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden erhöhtes Verkehrsaufkommen geben.

Volltruppenübung der Artillerieabteilung 16 im Raum Frauenfeld. (Bild: Donato Caspari)

(pd/sko) Vom Berner Oberland in die Ostschweiz: In diese Richtung zieht es das Rettungsbataillon 4 der Schweizer Armee vom Montag, 21. Oktober, bis zum 15. November. Im Rahmen einer Übung wird die Territorialdivision 4 vom zugeteilten Mobilmachungsplatz in Thun die Einsatzbereitschaft erstellen und von dort aus direkt die Bereitschaftsräume in den Ostschweizer Kantonen St.Gallen, Thurgau und Appenzell Ausserrhoden beziehen.