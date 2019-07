Kolumne ResTZucker: Von der Leyen in Zofingen Die samstägliche Kolumne von David Angst, Chefredaktor der Thurgauer Zeitung. David Angst

David Angst, Chefredaktor der «Thurgauer Zeitung».

Als Guy Parmelin 2016 VBS-Chef wurde, lästerten Kritiker, weil er nur den Dienstgrad eines Korporals hatte. Als dann mit Viola Amherd eine Frau das Verteidigungsdepartement übernahm, sagten sie nichts mehr. Mittlerweile sagen manche gar, Amherd habe in einem halben Jahr schon mehr erreicht als Parmelin in drei Jahren.

Vielleicht tun sie dem Waadtländer Winzer ja Unrecht. So oder so war das Beste, was Parmelin für die Schweiz tat, dass er im August 2018 seine deutsche Kollegin Ursula von der Leyen nach Zofingen einlud. Von der Leyen ist die erste deutsche Verteidigungsministerin, und sie wird seit dieser Woche als heisse Kandidatin für das Präsidium der EU-Kommission gehandelt.

Bei ihrem Besuch bei Parmelin hat sie eine Ehrengarde von Schweizer Grenadieren abgeschritten und weiss seither, dass zwar mit dem Verteidigungsminister zu spassen ist, nicht aber mit der Schweizer Armee. Die Ehrengarde hat ihre dissuasive Wirkung sozusagen erfüllt.



Als Verteidigungsministerin hat von der Leyen zwar keinen exzellenten Ruf. Vielleicht schlägt sie aber bald als EU-Kommissionspräsidentin wie eine Bombe ein. Und was hat das alles mit dem Thurgau zu tun? Auch hier steht zum ersten Mal eine Frau an der Spitze des Sicherheitsdepartements DJS. Die Sozialdemokratin Cornelia Komposch überzeugt militärnahe Kreise nicht mit Worten, sondern mit Taten. Jedes Jahr steigert sie ihre Punktzahl am Feldschiessen und lässt somit immer mehr Männer hinter sich.