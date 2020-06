Glosse ResTZucker: Coronakutter gekapert Zwei Arboner Fischer auf ihrem Boot kriegten wegen nicht eingehaltener Corona-Regeln Ärger mit der österreichischen Polizei. Zum Glück konnte Aussenminister Ignazio Cassis die Krise entschärfen – vorbildlich mit Mundschutz.

David Angst. Bild: Ralph Ribi

Die Parallelen zum Koreakonflikt sind evident, zum Glück mit anderem Ausgang. Dort hat sich die Lage mittlerweile gefährlich zugespitzt. Nachdem Südkoreaner mit grossen Ballons rund 500'000 Flugblätter nach Nordkorea geschickt hatten, sprengte Nordkorea ein Verbindungsbüro und konzentrierte Truppen im Grenzgebiet. Zwischen der Schweiz und Österreich hingegen konnte das Schlimmste abgewendet werden. EDA-Chef Ignazio Cassis und sein österreichischer Kollege Alexander Schallenberg mussten diese Woche überstürzt aus Montagnola und Wien an den Bodensee reisen, um sprichwörtlich die Wogen zu glätten.

Was war passiert? Ein schweizerisches Covid-Torpedoboot war aus Versehen in österreichisches Hoheitsgewässer geraten. Auf dem Boot sassen nicht weniger als zwei Fischer, die nur drei Meter Abstand voneinander hatten. Das war nichts anderes als eine blanke Provokation gegenüber Österreich, dem europäischen Spitzenreiter der Coronabekämpfung. Noch dazu aus der Schweiz, die nicht einmal für jeden Einwohner eine Schutzmaske an Lager hatte.

Zwei Mann auf einem Boot. Wer glaubt, die österreichische Seegendarmerie könne eins und eins nicht zusammenzählen, der irrt sich. Sofort kaperte sie den ausländischen Coronakutter – was wiederum auf der Schweizer Seite Irritationen auslöste.

Der Zwischenfall hat gezeigt, wie wenig es braucht, um ein Pulverfass zum Explodieren zu bringen. Mittlerweile hat auch das Eidgenössische Departement des Äusseren einige Schutzmasken erhalten, sodass Aussenminister Cassis vorbildlich maskiert zum Deeskalationsgespräch reisen konnte.