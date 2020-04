Glosse ResTZucker: Barbaren in Bern / Berlin Ein Mahnmal wird eingesperrt, Deutsche und Schweizer vermissen sich, in Notlagen wird man toleranter und Amliker spenden ihren Schnaps.

David Angst. Bild: Ralph Ribi

Die Konstanzer Kunstgrenze ist mehr als Kunst, sie ist ein Mahnmal. Sie erinnert an die düstere Epoche (1939 - 2006), in der ein Zaun die Stadt in zwei Zonen teilte, nämlich in Südkonstanz und Nordkonstanz. Zwei Zonen mit zwei gegensätzlichen politischen Systemen. Deshalb ist die Wut gross, die nun der Schöpfer der Kunstgrenze, Johannes Dörflinger, in sich trägt. Die Barbaren in Bern und Berlin haben sein Kunstwerk verschandelt.

Aber wie jedes Ding hat auch das Covid-19 sein Gutes. So hat dieser Zaun innert kurzer Zeit dazu geführt, dass Deutsche und Schweizer einander vermissen. Ist das nicht wunderbar?

Man wird, wie es scheint, in solchen Notlagen generell toleranter. So scheint sich kein Mensch daran zu stören, dass ein Thurgauer Winzer offen zugibt, dass er Westschweizer Weine benutzt, um seinen Iselisberger zu strecken. Oder die Frauenfelderin, die jetzt für die Schulbehörde kandidiert, obwohl sie ihre eigenen Kinder zu Hause unterrichten lässt. Man muss davon ausgehen, dass sie diskussionslos gewählt wird. Wenn die Micarna eines Tages meldete, sie hätte jetzt eine Veganerin in der Geschäftsleitung, so würde das wohl auch niemanden mehr überraschen.

Man gewöhnt sich eben an vieles. Folgendes aber hätte bis vor wenigen Tagen niemand für möglich gehalten: Dass die Amliker je ihren Schnaps spenden würden, damit daraus Desinfektionsmittel gemacht werden kann.