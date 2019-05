ResTZucker: Auffällige Bauprojekte Im Thurgau gibt es zwar kein Baukartell, aber dafür Streit um das Historische Museum. David Angst

Das Historische Museum Thurgau ist heute im Schloss Frauenfeld untergebracht. (Bild: PD)

Der Thurgauer Kantonsingenieur Andy Heller ist erleichtert. Es gibt im Thurgau kein Baukartell wie in Graubünden. Nur bei 15 Prozent aller Vergaben der letzten zwölf Jahre habe es «Auffälligkeiten» gegeben – heisst es in einer Studie der Hochschule Luzern. Was Heller nicht weiss: Die Forscher aus Luzern setzten beim IQ der Bauunternehmer den Bündner Durchschnittswert ein. Falls es ein Thurgauer Baukartell gibt, kann man davon ausgehen, dass es die Studie ebenfalls gelesen hat und die definierten «Auffälligkeiten» künftig vermeiden wird.

David Angst. (Bild: Ralph Ribi)

Auffälligkeiten treten im Thurgau ohnehin eher beim Hochbau auf – und das nicht nur bei Projekten des Kantons. Auffällig selbstbewusst hat zum Beispiel der Frauenfelder Stadtpräsident diese Woche verkündet, das Historische Museum gehöre in die Hauptstadt. Bei Stokholm hat wohl noch einen Adrenalinschub vom Kantonalen Schwingfest nachgewirkt – und als Alphornspieler hat er auch eine grosse Reichweite.

Nun ist das halt so eine Sache mit dem alten Kasernenareal. Der Stadt Frauenfeld gehört nämlich weder das Land noch hat sie das Geld für den Bau des Museums. Stokholm erinnert an einen Bauern, der seines Nachbarn Kuh auf den Markt treibt.

Aufgefallen ist auch, dass eine Behörde gegen den Willen ihres Präsidenten ein Bauprojekt erstellen liess und es dem Volk zur Abstimmung unterbreitet hat. Das passierte in der reformierten Kirchgemeinde Güttingen. Die Botschaft an den Präsidenten ist unmissverständlich: «Geh doch endlich.» Und das tut er nun auch.