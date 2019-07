«Remis Kopf steckte im Maul des Pitbulls»: In einem Bischofszeller Restaurant wurde ein Hündchen angefallen Remi, ein kleiner russischer Bolonka-Hund, ist von einem Pitbull angegriffen worden. Für das Halter-Ehepaar aus Frauenfeld ist es ein Wunder, dass ihrem Hund nicht mehr passiert ist. Der Mann hatte sofort versucht, den Pitbull wegzuzerren. Ida Sandl

Sonja Wirth hält Remi im Arm. Der Bolonka hat den Angriff eines Pitbulls überstanden. (Bild: PD)

Für Sonja Wirth aus Frauenfeld ist ein Wunder geschehen. Sie fürchtete schon, Remis letzte Stunde habe geschlagen, als ihr kleiner russischer Bolonka-Hund von einem Pitbull angegriffen wurde. «Remis Kopf steckte völlig im Maul des Pitbulls», schildert sie die Horrorszene, die sich vor einer Woche in einem Restaurant in Bischofszell abgespielt hat.

Sie und ihr Mann hätten mit zwei Freundinnen einen Coupe essen wollen. Während Sonja Wirth auf der Suche nach einem freien Tisch mit Remi an der Leine durch die Reihen ging, sei plötzlich ein Pitbull-Terrier unter einem der Tische hervor geschossen und auf den kleinen Hund losgegangen. Er habe sich am Hals von Remi festgebissen. Sie habe nur noch laut schreien können.

Wasser über Pitbull gegossen

Ihr Mann, der Kampfsport betreibe, habe sich sofort auf den Pitbull gestürzt und versucht, ihn von Remi wegzuzerren. Ohne Erfolg. Andere Gäste sind auf den Tumult aufmerksam geworden. Jemand habe Wasser über den Pitbull gegossen. Ihrem Mann sei es schliesslich gelungen, die Hinterbeine des Pitbulls zu verdrehen.

Inzwischen kam auch der Besitzer des Pitbulls zurück, der nur kurz auf dem WC gewesen sei. Er habe seinen Hund losgebunden. «Er hat etwas hilflos gewirkt», erinnert sich Sonja Wirth. Der Pitbull liess schliesslich von Remi ab. Das alles ging sehr schnell. Doch für das Ehepaar Wirth waren es schreckliche und ewig lange Minuten.

Verletzung an Oberkiefer und Zahn verloren

Nach dem Kampf hätten beide Hunde blutige Köpfe gehabt. Sonja Wirth befürchtete Schlimmes, als sie Remi in die Tierklinik brachte. Dort stellte sich dann zu ihrem Erstaunen heraus, dass Remi lediglich am Oberkiefer verletzt war und nur einen Zahn verloren hatte.

Remi nach dem Angriff. (Bild. PD)

Dass Remi so glimpflich davon gekommen ist, liegt vielleicht daran, dass er nicht sein normales Halsband trug. Sonja Wirth hatte ihm sein Ausgeh-Geschirr übergestreift. Es legt sich um Brust und Hals. Der Pitbull hat sich mit seinen Zähnen am Stoff festgebissen, statt sie direkt in den Hals zu bohren.

Sonja Wirth glaubt, dass es himmlische Gewalt gewesen sei, die eingegriffen und ihren Hund gerettet habe. Eine ihrer beiden Begleiterinnen habe in der Not gerufen: «Jesus hilf.» Und genau das sei passiert:

«Für uns ist es ein Wunder.»

Hundehalter wurde angezeigt

Jemand von den Gästen muss während des Durcheinanders die Polizei gerufen haben. Eine Patrouille sei sehr schnell im Restaurant gewesen und habe den Vorfall aufgenommen, sagt Sonja Wirth. Kapo-Sprecher Daniel Meili bestätigt das.

Die Polizisten haben bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen den Hundehalter wegen «Nichtnachkommen der Aufsichtspflicht» eingereicht. Dazu sei der Vorfall dem Veterinäramt gemeldet worden.

Zum konkreten Fall nimmt das kantonale Amt mit Verweis auf das Amtsgeheimnis keine Stellung. Generell sei das Veterinäramt aber bei Bissen von potenziell gefährlichen und somit bewilligungspflichtigen Hunden zuständig. In solchen Fällen werde geprüft, wie sich der Hund bisher verhalten habe.

Eventuell werde die Haltebewilligung dann mit Auflagen wie einer Leinen- oder Maulkorbpflicht oder einem Hundekurs verknüpft. Es könne auch sein, dass dem Halter die Bewilligung entzogen werde. Davor habe der Besitzer des Pitbulls Angst, sagt Sonja Wirth. Es tue dem Mann sehr leid, was passiert sei.

«Er hat sich bei uns entschuldigt.»