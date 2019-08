Rekord an der Dreiseenstafette: In Hüttwilen gehen 500 Athletinnen und Athleten an den Start

Die Dreiseenstafette in Hüttwilen zog am Sonntagvormittag bei prächtigem Wetter viel Publikum und eine Rekordzahl an Triathleten an. «Wir stossen an unsere Grenzen», sagt OK-Präsident Sandro Bauer.