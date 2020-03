Regionaler Führungsstab des Bezirks Frauenfeld koordiniert Nachbarschaftshilfe Hilfesuchende und Helfende aus Frauenfeld und Umgebung melden Bedürfnisse und Angebote per Telefon oder E-Mail an den Regionalen Führungsstab des Bezirks.

Der Regional Führungsstab nimmt Anrufe von Hilfesuchenden und Helfern entgegen. (Symbolbild) (Bild: Pablo Gianinazzi / KEYSTONE)

(red) Ob jemand nun Hilfe sucht oder Hilfe anbieten will in Zeiten der Corona-Krise: Der Führungsstab des Bezirks Frauenfeld koordiniert Nachfrage und Angebote. Personen der Risikogruppe der über 65-Jährigen, die Hilfe benötigen, etwa beim Einkaufen oder beim Ausführen des Hundes können sich telefonisch oder per E-Mail.

Wer nicht zur Risikogruppe gehört und etwa über medizinische Grundkenntnisse verfügt, kann sich ebenfalls melden, um ältere Menschen zu unterstützen. «In der momentanen Situation ist Solidarität und Zusammenhalt gefragt. Wer hilft, der hilft, wer Hilfe braucht, dem soll geholfen werden», schreibt der Führungsstab.