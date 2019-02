Regierungsrätin schlägt Kompromiss bei Hochwasserschutz Weinfelden vor Mit Einsprachen könnten betroffene Bauern das Hochwasserschutzprojekt Weinfelden-Bürglen noch jahrelang blockieren. In einer Podiumsdiskussion offeriert ihnen Baudirektorin Carmen Haag einen Kompromiss. Thomas Wunderlin

CVP-Regierungsrätin Carmen Haag. (Bild: Donato Caspari)

Carmen Haag deutet auf die Leinwand. Dort ist auf einer Skizze zu sehen, wie weit sich die Thur ins Land fressen darf, wenn das 2014 vom Grossen Rat beschlossene Hochwasserschutzprojekt Weinfelden-Bürglen gebaut wird. Erreichen die Fluten die sogenannte Interventionslinie, wird die Erosion mit Verbauungen gestoppt. Wie weit der rund 1400 Meter lange und 150 Meter breite Acker namens Exerzierplatz erhalten werden soll, darum streitet der Kanton mit einem Dutzend Bauern, die das Projekt mit Einsprachen auf Jahre hinaus blockieren könnten.

Die Chefin des Departements für Bau und Umwelt umkreist mit der Hand den östlichen Zipfel des Exerzierplatzes und spricht einen der Einsprecher an: Hans Eschenmoser, Teilnehmer der von den oppositionellen Bauern veranstalteten Podiumsdiskussion. «Wenn die Interventionslinie um diesen Bereich gezogen wird», fragt Haag, «zieht ihr die Einsprachen zurück?» Der überrumpelte Eschenmoser bleibt die Antwort schuldig, er müsse sich mit den anderen Einsprechern besprechen.

Das hundertköpfige Publikum, das sich am Mittwoch im Thurgauerhof versammelt hat, wird dominiert von kräftigen Männern mittleren Alters. Die Bauern spenden ihren Applaus nicht der CVP-Regierungsrätin, sondern einer betagten Bäuerin, die als Warnerin auftritt: «Die Hungersnot ist näher, als ihr denkt.» Sie bezieht sich auf die Ernährungssicherheit – diese war ein Ziel der Thurkorrektion 1867– 1893, wie der als Moderator auftretende SVP-Ständerat Roland Eberle in seiner Einführung gesagt hat.

Kanton und Bauern streiten um den Weinfelder Exerzierplatz; ein Kompromiss scheint in Reichweite. (Bild: Andrea Stalder)

Diese spielt aber heute keine Rolle mehr. Die Bäuerin macht sich stark für ein Alternativprojekt, das weniger Agrarland kostet. Doch Regierungsrätin Haag ist nicht bereit, nach 17 Jahren Planung über eine Alternative zu diskutieren. Das Projekt 2014 sei zweimal verkleinert worden. Nun liege der «kleinste gemeinsame Nenner» vor.

Bauer und Naturschützer sehen sich beide als Verlierer

Eschenmoser und Pro-Natura-Präsident Toni Kappeler wetteifern darum, wer der grösste Verlierer im Planungspoker war. Beide loben aber die Aussprache an diesem Abend. Eschenmoser spricht von einer «besseren Kommunikation». Kappeler hat «gespürt, dass man sich bewegen kann».

Die Bauern akzeptieren, dass das Vorland dem Fluss gehört. Dieser Uferbereich ist seit 1893 durch die periodischen Überschwemmungen über einen Meter in die Höhe gewachsen. Umstritten ist jedoch, ob der Exerzierplatz zum Gewässerraum zählen soll. Das würde konventionelle Landwirtschaft verunmöglichen. Laut Eschenmoser würde es sich für die Bauern lohnen, da ökologische Flächen gut bezahlt würden. Die Bauern seien aber nicht interessiert: «Wir wollen produzieren.»

Einsprecher Hans Eschenmoser. (Bild: Donato Caspari)

Im nächsten Schritt müssen die drei Anliegergemeinden den Gewässerraum eigentümerverbindlich beschliessen, was Rekursmöglichkeiten eröffnet. Haag empfiehlt den möglichen Einsprechern: «Überlegen Sie sich, ob das, was aufliegt, nicht besser ist, als was das Gericht entscheiden würde.» Der «Wink mit dem Zaunpfahl» sei klar, kommentiert Eberle. Auch er hofft auf eine Verständigung: «Im dümmsten Fall sehen wir uns in zehn Jahren wieder.»