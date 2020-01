Regierungsrat beantwortet offene Fragen zu Medikamententests in Münsterlingen: «Weitere Massnahmen der Wiedergutmachung sind keine geplant»

Kommentar

Medikamententests in Münsterlingen: Ein Urteil zu fällen, bleibt schwierig

Ein Buch zeigt auf, in welch grossem Stil Roland Kuhn nicht zugelassene Medikamente in Münsterlingen an ahnungslosen Patienten testete. Um Kuhns Forschung abschliessend beurteilen zu können, muss sie in den Zusammenhang ihrer Zeit gestellt werden. Das macht es heute so schwierig.