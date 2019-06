«Interessant, aber risikobehaftet» Die Thurgauer Regierung lehnt Zeitvorsorge ab Fitte Rentner unterstützen hilfsbedürftige Senioren und lassen sich ihre Einsatzstunden gutschreiben. Dieses System überzeugt den Regierungsrat aber nicht, um es für das ganze Kantonsgebiet anzuwenden. Silvan Meile

Senioren, die Hilfe benötigen, sollen sie von anderen Senioren bekommen. (Bild: Key/Christian Beutler)

Wer anderen hilft, hilft sich selbst. Auf diesem Gedanken beruht das System der Zeitvorsorge. Rüstige Rentner unterstützen hilfsbedürftige Betagte im Alltag. Die Helfer bekommen ihre aufgewendete Zeit gutgeschrieben. Sind sie später selber auf Hilfe angewiesen, können sie die geleisteten Einsatzstunden zur eigenen Unterstützung einfordern.

Eine solche Betreuungsform soll nicht nur die Lebensqualität von Betreuungsbedürftigen erhöhen, sondern auch die steigenden Pflege- und Gesundheitskosten eindämmen. In verschiedenen Regionen der Schweiz sind entsprechende Projekte angelaufen.

«Interessant, aber risikohaft»

Mit einer Interpellation will der Romanshorner SP-Kantonsrat Alban Imeri als Erstunterzeichner von der Thurgauer Regierung wissen, ob sie bereit sei, für eine Zeitvorsorge «mögliche Rahmenbedingungen in naher Zukunft zu schaffen und einzuführen»? Doch der Regierungsrat winkt in seiner Interpellations-Antwort ab. Er sieht ein solches System für die kantonsweite Umsetzung als ungeeignet.

«Der demografische Wandel fordert neue Formen der Begleitung und Unterstützung von älteren Menschen», hält zwar die Regierung fest. Das System einer Zeitvorsorge sei durchaus interessant, aber eben auch risikobehaftet. Ein grosser Nachteil sei, dass zwischen der erbrachten Leistung und einem späteren Leistungsbezug viele Jahre oder gar Jahrzehnte vergehen. Gleichzeitig sei aber bei der Lancierung solcher Projekte der Fortbestand über Jahrzehnte ungewiss.

«Zudem stehen im Umlageverfahren längerfristig viele alte Menschen immer weniger Jüngeren gegenüber, die Zeitvorsorge leisten könnten.»

Unklar sei ausserdem, wie sich freiwillige oder innerfamiliäre Arbeit bei der Zeitvorsorge anrechnen liesse.

Eher lokal sinnvoll

Und auch aus finanzieller Sicht vermag ein System der Zeitvorsorge im Thurgau den Regierungsrat nicht zu überzeugen. Er sieht «keine grossen Kostensenkung», die sich daraus ergeben könnten. Diesen Schluss zieht er nach einem Vergleich mit der Stadt St. Gallen, wo eine Zeitvorsorge bereits aufgegleist wurde. Die dort erfüllten Leistungen würden im Thurgau durch die bestehenden Freiwilligenorganisationen eigenständig erbracht, ohne die Kosten für den Aufbau und den Betrieb einer zusätzlichen Koordinationsstelle. In der Interpellationsantwort heisst es weiter:

«Sowohl aus kantonaler als auch aus kommunaler Sicht ist in finanzieller Hinsicht das gegenwärtige, auf Freiwilligenarbeit und bezahlter Laienarbeit basierende System im Kanton Thurgau dem teureren System einer koordinierten Zeitvorsorge vorzuziehen.»

Das schliesse aber nicht aus, dass ein solches System lokal, etwa in einer Thurgauer Stadt, sinnvoll sein könne. Doch mit Blick auf den Kanton gälte es, die bestehenden Freiwilligenorganisationen und jene Menschen, die sich etwa in der Nachbarschaftshilfe engagieren, gezielt zu begleiten und zu fördern.

Bei der Problemstellung ist man sich einig

Alban Imeri, SP-Kantonsrat

Alban Imeri zeigt sich erfreut, dass sich die Regierung ausführlich mit dem Thema befasste. Doch er wird den Verdacht nicht los, dass sie «mehr nach ablehnenden Argumenten gesucht» habe, statt differenziert Pro und Kontra aufzuzeigen. Schliesslich könnte die Zeitvorsorge auch neues Potenzial generieren.

Auch wenn sich der Regierungsrat ablehnend zum System äussert, Imeri wertet es positiv, dass erkannt wird, mit neuen Projekten die Lebensqualität älterer Menschen erhöhen zu können. Denn die Interpellationsantwort zeigt auch: Mit der Meinung, dass der demografische Wandel neue Formen der Begleitung und Unterstützung älterer Menschen fordert, steht er nicht alleine da. Demnächst wird sich im Grossen Rat zeigen, was andere Parteien von der Idee einer Zeitvorsorge halten.