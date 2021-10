Regenbogen Queer Thurgau gründet einen Verein: «Die Zeit war überreif» Kaum hat die Thurgauer LGBTIQA+-Community die Abstimmung zur «Ehe für alle» gewonnen, gründen sie den Verein Queer Thurgau. Der Verein will sich künftig vor allem in den Bereichen Politik, Schule und Kirche für queere Menschen einsetzen und sich politisch vernetzen.

Der Vorstand mit Co-Präsidentin Eva Büchi, Marcel Keller, Nicole Dähler-Gassmann, Patrizia Zumsteg, Co-Präsident Daniel Oehler, Marco Bertschinger und Raoul Klein. Manuela Olgiati

Eva Büchi und Daniel Oehler besetzen zusammen das Co-Präsidium. Als Kantonsschullehrerin liegt Eva Büchi die Schule am Herzen und verwies darauf, dass im neuen Lehrplan Sexualität Teil des schulischen Unterrichts sei. Deshalb sei es wichtig, dass sich die Queer Thurgau an der Pädagogischen Hochschule Thurgau einbringe.

Diese soll für künftige Lehrpersonen sowie für gestandene Lehrpersonen Aus- und Weiterbildungen anbieten, wie dies etwa an den PH Zürich, Bern oder Luzern bereits der Fall sei. Die Gruppe sucht auch die Diskussion mit Jugendlichen im Konfirmandenunterricht und in Firmkursen.

Gut vernetzt im Thurgau

An der Gründungsversammlung vom Donnerstag in Frauenfeld genehmigten die 17 Stimmberechtigten die Statuten – mehr als 30 Personen hatten sich wegen Terminkollisionen entschuldigt. Büchi sagt:

«Einige brauchten nach den intensiven Abstimmungsmonaten auch eine Verschnaufpause.»

Der Verein setzt sich für die Rechte und Sichtbarkeit von Personen verschiedener sexueller Orientierung (LGBTIQA+) ein. Die Bezeichnung steht für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle und Transgender, intersexuelle, queere und asexuelle Menschen, die immer noch diskriminiert werden.

Doch auch im Thurgau hat sich etwas bewegt – was die Abstimmung zur «Ehe für alle» klar zeige: Viele sind bereit, sich auf das Thema einzulassen. Eva Büchi:

«Unser engagiertes und professionelles Auftreten wurde mit einem klaren Ja belohnt.»

Zwar sei der Thurgau mit nur 57 Prozent Ja-Stimmen auf dem fünftletzten Platz in der Schweiz gelandet. «Aber», räumt die Historikerin ein, «wir mussten in der Hochburg der Schweizer Gegenkampagne antreten gegen die beiden schweizweit medialen Wortführer Daniel Frischknecht und Verena Herzog und wir haben gewonnen», sagt sie und zeigt dabei die Siegerfaust. Die Gruppierung sei bereit, weiter mutig voranzuschreiten. «Wir sind mit Thurgauer Parteien und Organisationen gut vernetzt», sagt Daniel Oehler. Für Queer Thurgau ist klar: «Die Zeit war überreif für Queer TG.»

Nun beginnt die Aufbauarbeit

Die 58-jährige Lehrerin aus Kreuzlingen hat die Organisation initiiert und mit Gleichgesinnten aufgebaut. An diesem Abend führte sie zusammen mit dem 49-jährigen Daniel Oehler aus Müllheim souverän durch den geschäftlichen Teil. Oehler hat in den vergangenen Monaten den Chat betreut, in dem sich fast 90 Personen austauschen, auf Instagram hat QueerTG über 600 Follower. Dem Vorstand gehören Eva Büchi und Daniel Oehler (Co-Präsidium) sowie Marcel Keller, Brigitte Greminger, Nicole Dähler-Gassmann, Raoul Klein und Revisorin Patrizia Zumsteg an.

Die Arbeitsgruppen befassen sich mit Kirche, Schule, Politik und Gesellschaft sowie Freizeitangeboten. Marco Bertschinger, der 37-jährige Leiter der AG Politik, meint: «Es geht nicht nur um politische Themen, sondern auch um die Vielfalt in gesellschaftlichen Themen.» Nun beginne die Aufbauphase, freute sich Büchi. Die Gruppe Freizeit organisiert künftig nicht nur Partys, sondern auch gemeinsame Kinobesuche, Wanderungen, Minigolf, Wellness und den Monatsstammtisch.

Früher wurden queere Menschen in Konzentrationslagern mit einem Rosa Winkel abgestempelt, heute sind sie vor allem in Westeuropa praktisch vollkommen gleichgestellt. In einem Quiz prüfte die Gruppe das Wissen rund um LGBTIQA+: So sind rund zehn Prozent der Menschen homosexuell, gemäss einer Statistik sollen rund 67 Prozent der jungen Männer erste sexuelle Kontakte mit einem Mann gehabt haben. In 15 Staaten droht für Homosexuelle noch die Todesstrafe und junge Homosexuelle begehen dreimal häufiger Selbstmord im Vergleich zu Gleichaltrigen.