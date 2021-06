Rechnungsgemeinde Müllheim hat sich beim Budget um fast eine Million verschätzt Die Rechnung 2020 der Gemeinde kann einen Ertragsüberschuss von rund 720'000 Franken ausweisen. Das freut den Gemeindepräsidenten Urs Forster. Er muss an diesem Donnerstagabend zwei Abschiede bekanntgeben, darf aber auch zwei Personen willkommen heissen – wenn auch aus verschiedenen Gründen.

62 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben die Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle Wiel besucht. Bild: Janine Bollhalder

«Wir sind um fast eine Million Franken falsch gelegen», sagt Urs Forster, Gemeindepräsident von Müllheim, an der Gemeindeversammlung von Donnerstagabend. Trotz der sommerlichen Temperaturen sitzen 62 Personen in coronaschützendem Abstand voneinander entfernt in der Mehrzweckhalle Wiel. Der Raum ist fast gefüllt, anwesend sind jedoch nur drei Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Müllheims.

Urs Forster, Gemeindepräsident Müllheim Bild: PD

Fast eine Million – damit meint Forster rund 980'000 Franken. Um diesen Betrag hat sich die politische Gemeinde bei der Erstellung des Budgets 2020 verschätzt. Gerechnet wurde mit einem Aufwandüberschuss von rund 260'000 Franken, erzielt wurde ein Ertragsüberschuss von rund 720'000 Franken. Ein überraschendes und erfreuliches Ergebnis, wie der Gemeindepräsident sagt.

Abschied nach über 200 Gemeinderatssitzungen

Nächster Punkt auf der Traktandenliste ist das Einbürgerungsgesuch von Flavio Garatti. Dem Informatiker mit italienischer Staatsangehörigkeit wird das Schweizer Bürgerrecht einstimmig zugesprochen. Nach rund zehn Jahren und über 200 Gemeinderatssitzungen wird Daniel Krähemann verabschiedet. Ein ausserordentlich engagierter Müllheimer, wie Forster ihn beschreibt, der sich nun vollauf seiner neuen Tätigkeit als Vorsitzender des Kriminaltechnik Ostschweiz widmet. Krähemann erhält ein Präsent, genauso wie auch Bruno Schönholzer, der seit zehn Jahren im Werkhof tätig ist. Forster sagt:

«Wir hoffen auf weitere zehn Jahre.»

Bekanntgibt er ausserdem den Rücktritt von Gemeindeschreiber Paul Pfister per 31. Oktober. Seine Nachfolgerin Corinne Bolzli tritt per 1. August an und wird sodann in ihre künftige Arbeit eingeführt.

Gewinnverwendung einstimmig akzeptiert Bei einem Ertrag von rund 8,6 Millionen Franken gegenüber einem Aufwand von 7,8 Millionen Franken resultiert ein Ertragsüberschuss von rund 720'000 Franken. Budgetiert war ein Ertrag von rund 7,9 Millionen Franken und ein Aufwand von 8,2 Millionen Franken. Kosten haben unter anderem bei der IT gespart werden können, Mehreinnahmen resultieren etwa aus den Gemeindesteuern, mehr ausgegeben wurde bei der Langzeitpflege. Die Verwendung des Gewinns wird einstimmig angenommen. Es gibt eine Einlage von 200'000 Franken in die Vorfinanzierung zur Sanierung der Grüneckstrasse sowie 500'000 Franken für den Investitionsbeitrag für die Schulneubauten. Die restlichen rund 23'000 Franken werden dem Eigenkapital zugewiesen. (jab)

Fragen oder Anmerkungen von Seiten der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gab es während der rund einstündigen Versammlung nur wenig. Zur Sprache gebracht wurde die Grüneckstrasse. Sie werde vom Kanton nicht übernommen – «da beissen wir auf Granit», wie Forster sagt – die Gemeinde erhalte aber auch keine weiteren Strassen vom Kanton. Mehrere Personen erkundigten sich nach den Eingangstafeln. «2G wurde abgestellt», sagt Forster, «aber wir haben neue Tafeln bestellt.» Dies für insgesamt 45'000 Franken. Zwei seien bereits installiert, eine dritte ist geplant. Der Gemeinderat habe lange nach einer geeigneten Lösung gesucht und ist nun zufrieden mit diesem modernen, frischen Auftritt. Derzeit jedoch sind die Tafeln nicht aktiv, denn bei grosser Hitze schalten sie sich aus, erklärt Forster.