Rechnungsabschluss Das EW Aadorf schreibt rund 1,2 Millionen Franken Gewinn Erneut kann das EW Aadorf auf ein positives Geschäftsjahr zurückblicken. Seine Investitionen erreichten 2020 einen neuen Rekord.

Das EW Aadorf hat neu auf QR-Rechnungen umgestellt. Bild: PD

(red) Wie schon in den Vorjahren weist das EW Aadorf auch 2020 einen beachtlichen Gewinn aus. Dies trotz Investitionen, welche im vergangenen Jahr mit rund 3,36 Millionen Franken gar eine neue Rekordhöhe erreichten. Der Ersatzbau des Quellwasserpumpwerks in Guntershausen, der Kauf des Kleinwasserkraftwerks Lutz in Aawangen, der Neubau der Trafostationen Bohl und Heidelberg sowie die Einführung von Smart Meter in Wittenwil bildeten die Schwerpunkte der Investitionen.

Sämtliche Sparten schliessen mit einem Gewinn ab. Aufgrund der zahlreichen Investitionsprojekte wurden bei den Sparten Strom und Wasser etwas weniger Unterhaltsarbeiten ausgeführt als ursprünglich vorgesehen. Der Nettogewinn beim Strom beträgt nach den Abschreibungen von rund 613'000 Franken und bei der Sparte Wasser wurde ein Plus von 439'000 Franken erzielt.

Geld fliesst in weitere Investitionen

Diese beiden relativ hohen Gewinne werden benötigt, um die weiter anstehenden Investitionen – etwa den Neubau des Reservoirs Fohrenberg – zu finanzieren, wie das EW Aadorf in seiner Mitteilung schreibt. Die Sparte Netzbau schliesst mit einem Gewinn von rund 71‘500 Franken ab. Der Gewinn der Installationsabteilung beträgt knapp 58‘000 Franken, obwohl das EW im vergangenen Jahr erneut mit einigen personellen Engpässen und Vakanzen auskommen musste. Selbst die Sparte Kommunikation weist einen kleinen Gewinn von 8976 Franken aus.

Bei einem Ertrag von gesamthaft 12,6 Millionen Franken und einem Aufwand 11,4 Millionen Franken resultiert ein Reingewinn von 1,19 Millionen Franken. Das Eigenkapital erhöht sich somit auf neu 9,7 Millionen Franken, «wobei die steigende Verschuldung ebenfalls zu erwähnen ist», wie das EW mitteilt. Nicht alle getätigten Investitionen konnten aus eigenen Mitteln finanziert werden. Der Aadorfer Gemeinderat hat das positive Ergebnis zur Kenntnis genommen und die Jahresrechnung genehmigt.

Das EW Aadorf informiert zudem darüber, dass es seine Rechnungen umgestellt hat. So erhalten die Kunden neu Fakturen mit einem QR-Code, welcher mit dem Smartphone eingelesen werden kann.