Re-Start der Aufsuchenden Elternarbeit in Frauenfeld ist gelungen

Für Eltern mit finanziellen Sorgen, geringer Ausbildung, Arbeitslosigkeit, beengten Wohnverhältnissen oder gesundheitlichen und psychischen Einschränkungen kann es eine grosse Herausforderung sein, sich angemessen um kleine Kinder zu kümmern. Oft fehlen ihnen die Ressourcen, aktiv nach Informationen zu suchen, passende Unterstützungsangebote zu finden und zu nutzen. Diese Familien benötigen eine alltagspraktische und konkrete Anleitung sowie Begleitung in der Form eines aufsuchenden Angebotes wie «Zeppelin – PAT». Die Familien werden für einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren von einer Elterntrainerin begleitet, d.h. idealerweise bereits in der Schwangerschaft, spätestens jedoch ab dem ersten Geburtstag bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes. Die Teilnahme ist für die Familien freiwillig und kostenlos. In der Regel finden zwei Hausbesuche und ein Gruppentreffen pro Monat statt. Alle Elterntrainerinnen sind zertifiziert und haben einen beruflichen Hintergrund als Mütter-Väterberaterin, Hebamme oder Kindererzieherin HF. (red)

www.agi.frauenfeld.ch