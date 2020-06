Raus aus dem Versteck: Die neue Sirnacher Bibliothek ist gut gestartet Die neue Sirnacher Bibliothek ist eröffnet. Ihr prominenterer Standort zeigt bereits Wirkung.

Wegen Corona hinter Plexiglas: Bibliothekarin Christine Gründler bedient Besucher am Schalter (Bild: Roman Scherrer)

Hell, einladend, geräumig. Eigenschaften, welche die alte Sirnacher Gemeinde- und Schulbibliothek im Oberstufenschulhaus Grünau hat vermissen lassen, bietet die neue. Als erste davon überzeugen lassen konnte sich am Montag eine Schulklasse. Und am Dienstagmorgen hatte die Bibliothek an der Winterthurerstrasse erstmals offiziell geöffnet. «Wir wurden fast überrannt», berichtet Bibliotheksleiterin Carmen Asprion. Deshalb habe sie auch am Dienstagnachmittag – wenn eigentlich geschlossen wäre – Leute empfangen.

Das Team der Bibliothek Sirnach: Trudy Scherrer, Christine Gründler und Carmen Asprion. (Bild: Roman Scherrer)

Der prominentere Standort an der Winterthurerstrasse zeigt bereits Wirkung. Viele Leute laufen vor dem Gebäude vorbei, viele von ihnen wollen einen Blick in die neuen Räumlichkeiten werfen. «Wir wussten zwar, wie versteckt die alte Bibliothek war», sagt Asprion. «Wie viele Fussgänger hier am neuen Standort vorbeikommen, hat uns trotzdem überrascht.» Die Freude über die Eröffnung am neuen Standort ist gross im Team. So sagt Bibliothekarin Christine Gründler: «Ich habe mich sehr gefreut, endlich wieder Ausleihen zu tätigen.» Und das erst noch am «schönsten Arbeitsplatz in Sirnach», wie ihre Kollegin Trudy Scherrer findet.

Die neue Sirnacher Bibliothek steht prominent ab der Winterthurerstrasse. (Bild: Roman Scherrer)

Während zweier Wochen hatte die Sirnacher Bibliothek die Ausleihe eingestellt, um alle Medien zu zügeln. 190 Kisten voll seien es gewesen, berichtet Asprion. «Die Mitarbeiter des Werkhofs haben uns zum Glück unterstützt.» Trotzdem habe die körperliche Arbeit auch das Bibliotheksteam gefordert. Ursprünglich wäre sogar eine symbolische Zügelaktion mit Schülern vorgesehen gewesen, Corona verunmöglichte das aber.

Kinder, Jugendliche, Erwachsene: Jede Altersgruppe hat in der neuen Bibliothek einen eigenen Bereich erhalten. Und weil mehr Platz vorhanden ist als in der Grünau, ist auch der Freiraum in den Regalen grösser. «Einige Leute dachten, es seien jetzt viel mehr Bücher. Für andere hat es viel leerer gewirkt», sagt Asprion. Tatsächlich habe man den bisherigen Bestand von rund 12500 Medien aber beibehalten.

Derzeit auf 20 Personen begrenzt

Während der Bauphase wurde das Bibliotheksteam miteinbezogen. «Die Baukommission hat nicht einfach alleine entschieden, ohne uns zu fragen. Das fand ich sehr schön», sagt Asprion. Hingegen bedauert sie, dass derzeit die vielen Sitzgelegenheiten kaum genutzt werden können. Denn wegen der Coronaschutzmassnahmen dürfen sich höchstens 20 Personen gleichzeitig in der Bibliothek aufhalten.

Gemütlich eingerichtet, lädt die Sirnacher Bibliothek zum Verweilen ein. (Bild: Roman Scherrer)

Ab und an bildet sich eine kleine Schlange vor dem Eingang. «Wie früher in der Migros», sagt Bibliothekarin Trudy Scherrer lachend und verweist auf die Vergangenheit des Gebäudes. Dieses wurde ursprünglich als Migros-Filiale erbaut. Im Februar 2019 stimmten die Sirnacher Stimmbürger deutlich einem Zwei-Millionen-Kredit für den Umbau der Liegenschaft zu, in dem nun nebst der Bibliothek auch die Mütter- und Väterberatung sowie der Jugendtreff ein neues Zuhause erhalten haben. Am 15. August laden die drei Institutionen zum offiziellen Eröffnungsfest – vorbehalten bleiben allfällige Vorschriften wegen der Coronasituation. Als Dankeschön für das klare Resultat an der Urne erhalten Bibliotheksbesucher schon heute ein Guetzli auf den Weg.