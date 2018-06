Raubvogel-Attacken im Thurgau - weitere Vorfälle Ein Jogger wurde letzte Woche bei Aadorf von einem Raubvogel angegriffen und verletzt. Jetzt haben weitere Personen Vorfälle gemeldet. Kurt Lichtensteiger

Die Meldung über den Angriff eines Mäusebussards auf einen Jogger (vom 9. Juni) blieb nicht ohne Rückmeldungen.

So hat sich neben einem Jogger im Gebiet Islikon auch eine Joggerin gemeldet, die vor kurzem in der Nähe von Maischhausen und ein anderes Mal zwischen Eschlikon und Hurnen ebenfalls von einem Greifvogel behelligt wurde. «Offensichtlich hatte ein Mäusebussard ein Nest in der Nähe, weshalb er sich so angriffslustig verhielt. Ich habe bei der Attacke laut geschrien, den Hampelmann gemacht, bin auf- und niedergesprungen und habe mit den Armen gefuchtelt, sodass das Tier von mir absah.»

Sie rate davon ab, in dieser Jahreszeit beim Joggen Kopfhörer zu tragen, weil man in diesem Fall den Vogel nicht hören könne und umso überraschter sei, sagte eine Guntershauserin. Ein Telefonanrufer erzählte, dass er sich im Gebiet des Tänikoner-Weihers gegen einen derartigen Angriff wehren musste.