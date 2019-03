Radweg nach Gachnang bis Ende September zum Teil gesperrt Wegen Bauarbeiten der SBB ist der regionale Radweg zwischen Frauenfeld und Gachnang nur teilweise offen

Radweg-Markierung. (Bild: Key/Alexandra Wey)

(red) Im Rahmen der Ausbauten zukünftige Entwicklung Bahninfrastruktur der SBB werden verschiedene Eisenbahnstrecken in der Region Ostschweiz weiter ausgebaut. In diesem Zusammenhang realisieren die SBB im Raum Rickenbach-Attikon bis Weinfelden einen weiteren Ausbau der Bahninfrastruktur. Davon betroffen sind auch die zwei Strassenunterführungen Messenriet und Haselweg in Frauenfeld.

Der regionale Radweg in Bahnnähe muss daher noch bis Ende September gesperrt werden, teilt die Gemeinde Gachnang mit. Der Radweg wird entsprechend abgesperrt und beschildert. Nicht betroffen von der Sperrung ist der Teilabschnitt Islikon bis Anfang Messenriet.