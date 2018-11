Ein Eschliker Radweg für Bankräuber Südsicht Die Eschliker Grünen wollen Verkehrsberuhigungen auf der Bahnhofstrasse. Darüber dürften vor allem Bankräuber erfreut sein. Roman Scherrer

Roman Scherrer

Auf rund zwei Kilometern zieht sich die Kantonsstrasse quer durch Eschlikon. Mittels Petition wollen die Grünen nun erreichen, dass dort verkehrsberuhigende Massnahmen umgesetzt werden. Zumindest auf dem mittleren Abschnitt, der den Namen Bahnhofstrasse trägt.

Tönt nach einer guten Sache. Soll doch dadurch die Sicherheit für den Langsamverkehr gefördert werden. Die Eschlikerinnen und Eschliker würden dann ihre Kaugummis und Energydrinks – was die Sortimente der Dorfläden halt so hergeben – mit dem Velo oder zu Fuss einkaufen gehen. Also wirklich eine gute Sache, zumindest für alle, die keinen ausgefalleneren Ernährungsplan haben.

Freude an einer verkehrsberuhigten Bahnhofstrasse hätten bestimmt auch Bankräuber. Könnte ja mal vorkommen, dass diese sich lieber zu Fuss oder mit dem Velo vom Tatort entfernen, anstatt ins Auto zu steigen. Ganz umweltfreundlich halt – und ganz im Sinne einer Gemeinde, die Trägerin des Energiestadt-Labels ist.

Jedenfalls wäre die Flucht für die Räuber viel entspannter, sollte die Petition der Grünen Früchte tragen. Die vermummten Täter könnten sich dank eines verbreiterten Radwegs mitsamt erbeutetem Kleingeld gemütlich auf ihrem Citybike aus dem Staub machen. Derweil hängen sie ihre Verfolger ab, die ihr Kommen mit Sirene und Blaulicht ankündigen, jedoch nur langsam auf der mit Inseln und Schwellen übersäten Bahnhofstrasse vorankommen. Aber es geht ja um die Sache an sich. Und die tönt wirklich gut.