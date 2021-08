RADSPORT Zwei Thurgauer fahren an die BMX-WM: Cédric Butti und Gil Brunner nehmen Mass an der Elite Kaum sind die Olympischen Spiele vorbei, wartet schon die WM auf die Schweizer BMX-Spezialisten. Für die Welttitelkämpfe vom Wochenende 21./22. August in den Niederlanden wurden mit Cédric Butti und Gil Brunner auch zwei Thurgauer aufgeboten.

Cédric Butti in der Mitte, flankiert von den WM-Teilnehmern David Graf (links) und Renaud Blanc Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Der 22-jährige Cédric Butti aus Herdern ist aktueller U23-Europameister. In Tokio war er als Ersatzfahrer dabei. Butti ist an der nun anstehenden WM in Papendal Teil eines starken Schweizer Quintetts, zum dem auch die beiden Olympiateilnehmer und Weltcupsieger David Graf und Simon Marquart zählen.

Cédric Butti, Teil der Schweizer WM-Mannschaft. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Butti startet in den Niederlanden in der Elite, weil der internationale Radsportverband auf WM-Ebene keine U23-Kategorien ausschreibt. Der Thurgauer kann aber durchaus mit den stärksten Elitefahrern mithalten. Im Weltcup fuhr er in dieser Saison schon aufs Podest. Platz zwei in Kolumbien. «An der EM haben wir gesehen, welch grosses Potenzial im Nationalteam steckt», sagt der Schweizer Leistungssportchef Beat Müller.

Das Fabeljahr 2017

Butti hat das Sport-KV absolviert. Auch ein Praktikum bei einer Versicherung hat er bereits hinter sich. Sein bislang erfolgreichstes Jahr im Sport war 2017: Bei den Junioren wurde er Schweizer Meister, Europameister und schliesslich im Juli in den USA Weltmeister.

Gil Brunner, WM-Medaillengewinner 2015. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus

Ebenfalls in der Elite-Kategorie kommt in Papendal Gil Brunner aus Roggwil zum Einsatz. Er gewann 2015 als Junior die WM-Bronzemedaille. Der heute 22-Jährige besuchte die Kantonsschule Romanshorn. Das BMX-Fahren erlernte Brunner in Goldach. Schon 2006 bestritt er seine erste Saison.

Seit 2008 olympisch

Das sogenannte BMX Racing, das Butti und Brunner betreiben, ist seit 2008 olympisch. Auf die Spiele 2020 hin, die schliesslich 2021 stattfanden, wurde auch BMX Freestyle zur olympischen Sportart.