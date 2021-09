Frauenfeld Der Quartierverein Ergarten-Talbach verabschiedet Präsident Fredy Meier Die 117. Jahresversammlung des Frauenfelder Quartiervereins Ergarten-Talbachs war die letzte für Fredy Meier in seiner Funktion als Präsident. Sein Nachfolger steht in den Startlöchern.

Präsident Fredy Meier vom Quartierverein Ergaten-Talbach leitet seine letzte Versammlung.

Dass wegen Corona kaum Aktivitäten stattfanden, schlug sich zwar zahlenmässig nieder. Der Quartierverein Ergarten-Talbach wuchs um zwei Personen und zählte Ende 2020 463 Mitglieder. Und die Rechnung schloss bei 22000 Franken Ertrag mit knapp 7500 Franken Gewinn ab. Dadurch stieg das Vermögen auf 58216 Franken.

Was Präsident Fredy Meier an der die 117. Jahresversammlung im Pfarreizentrum Klösterli ebenso freute wie die Zahlen, war, dass sich ein neuer Präsident zur Verfügung stellte. Weil er nicht selber an der Versammlung teilnehmen konnte, stellte sich der 40-jährige Dieter Schenk mit einer Videobotschaft vor. Der Familienvater wohnt mit seiner Ehefrau und zwei Kindern im Quartier.

Schenk wurde von den 70 Mitgliedern einstimmig gewählt. Als bisheriger Präsident hatte Fredy Meier seinen Rücktritt nach sieben Jahren als Präsident und zuvor bereits drei Jahre im Vorstand angekündigt.

Mit Dankesworten und Geschenken wird Fredy Meier verabschiedet. Nach sechs Jahren trat Katrin Neubrand aus dem Vorstand aus. Im Vorstand gibt es somit zwei Vakanzen.

Dass die Quartierbewohner aktiv sind, war aus dem Bericht von Hansjörg Rietmann herauszuhören. Nachbarschaftshilfe und Freizeitbörse entsprechen einem grossen Bedürfnis. Mit 41 Freiwilligen und über 1300 geleisteten Hilfen ist das Angebot eine Erfolgsgeschichte.

«Am Badiumbau wird bald gearbeitet, auch wenn es den Anschein mache, dass nichts geht», sagte Stadtrat Fabrizio Hugentobler in seinem kurzen Statement an der Jahresversammlung. Bis Ende Dezember 2021 müssen die Parkplätze vor dem Hallen-, Frei- und Sprudelbad gesperrt werden. Vor dem Abbruch des bestehenden Hallenbads müsse Thurplus die neuen Versorgungsstationen für Gas und Elektrizität bauen. Die Badi bleibe gemäss Hugentobler für zwei Jahre geschlossen.